धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का ( Himachal Assembly Winter Session) आज चौथा दिन (fourth day of himachal assembly winter session) है. आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं. युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है. तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया. नियम 67 के तहत सदन में करुणामूलक आश्रितों और भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी. जिसके बाद विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी. करीब आधे घंटे तक विपक्ष सदन में ही नारेबाजी करता रहा और जिसके बाद वॉकआउट (opposition walkout from himachal assembly) कर सदन से बाहर आ गए.

तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष (third day of hp vidhansabha 2021) ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष पर भगवा पटका पहनने के आरोप लगाए. जिस पर वन मंत्री राकेश पठानिया भड़क गए और भगवा रंग को देश की शान बताया (Rakesh Pathania on congress allegations) और कहा कि इसे पहनकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने कहा कि भगवा रंग हिंदुत्व की शान है और इसे अपने देश में नहीं तो क्या लाहौर में या विदेशों में जाकर पहनेंगे.

विपक्ष ने सरकार पर अपने चहेतों को चोर दरवाजे से नौकरियां देने के आरोप लगाए. साथ ही मुख्यमंत्री के सदन में ना होने पर भी हंगामा किया कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर (Former Minister Ramlal Thakur on karunamulak) ने कहा कि करुणामूलक आश्रित कई महीनों से अनशन पर बेठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे नहीं मिला और न ही उनकी सुध ली. वहीं, चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री द्वारा पांच हजार पद भरे गए. प्रदेश में 14 लाख बेरोजगरी का आंकड़ा पहुंच गया है और ये सरकार अपने चहेतों को ही नौकरी देने में लगी है. वहीं, पुलिस के जवानों की भावनाओं के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है.

बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर वाराणसी दौरे (cm jairam varanasi tour) हैं. सीएम जयराम ठाकुर आज वाराणसी में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उपमुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. सदन में सीएम की गैर मौजूदगी में जलशक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देंगे.

ये भी पढ़ें: Himachal assembly winter session 2021: तीसरे दिन भी करुणामूलक आश्रितों और भर्तियों को लेकर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट