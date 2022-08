घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश में दावों के बाद भी नशीले पदार्थों का धंधा बढ़ता ही जा रहा (drug smuggling in himachal) है. हालांकि ,हिमाचल पुलिस आए दिन नशे का काला कारोबार करने वालों को पकड़ रही है. उन पर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे (Chitta smuggling in bilaspur) हैं. ताजा मामला जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सामने आया है. यहां बुधवार को घुमारवीं पुलिस ने एक युवक से 46 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की ( youth Arrested With Chitta In Ghumarwin) है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 103 पर गश्त दल घुमारवीं निहारी की तरफ जा रहा था. इस दौरान कॉलेज के पास कलरी में सड़क किनारे जा रहा एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर घबरा गया. जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली और तलाशी के दौरान युवक के पास से सफेद रंग का नशीला पदार्थ (चिट्टा) बरामद किया जो 46 ग्राम (Chitta caught in Ghumarwin) था.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ नशा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आज युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा.एसएचओ रजनीश ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक से 46 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. युवक की पहचान अजय कुमार (27) उर्फ विक्की गोल्डन निवाशी रोहल तहसील झंडूता जिला बिलासपुर के रूप में हुई है.

