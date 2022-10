हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी: प्रधानमंत्री ने बिलासपुर AIIMS का किया उद्घाटन, बिलासपुर में भव्य रैली

हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. ऐसे में पीएम मोदी का आज का हिमाचल दौरा कई मायने में खास है. पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता को बिलासपुर एम्स का सौगात दे दिया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने 3650 करोड़ की योजनाओं की सौगात हिमाचल को दिया है. इसके अलावा बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की भव्य रैली हो रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई आला नेता मौजूद हैं.

बिलासपुर में हिमाचली पारंपरिक वाद्ययंत्र रणसिंघा बजाते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल दौरे पर हैं. बिलासपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करने के बाद लुहणू मैदान पहुंचे. इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शॉल ओढ़ाकर और हिचमाचली टोपी पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया. इस खास मौके पर पीएम मोदी का एक अलग ही रंग देखने को मिला.

दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर पहुंचीं मां हिडिंबा

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव kullu-dussehar-festival-2022 में भाग लेने के लिए देवी हिडिंबा और अन्य देवी-देवता जहां ढालपुर मैदान पहुंच गए हैं. वहीं, भगवान रघुनाथ के मंदिर में भी देवताओं का आना जारी है. देवी हिडिंबा आज सुबह रामशिला से रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां पर राजपरिवार के सदस्यों ने देवी का भव्य स्वागत किया. इस दौरान सैंज घाटी के देवता लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आज से आगाज, इस अद्भुत पर्व में स्वर्ग से आते हैं देवी-देवता, पढ़ें पूरी कहानी

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (International Kullu Dussehra) को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. आज से इस दशहरे का आगाज होगा. इस दशहरे में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल कुल्लू आएंगे. लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कुल्लू दशहरा आखिर मनाया क्यों जाता है...

जैनब चंदेल का सोलन दौरा: कहा- भाजपा को अपनी पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखता

सोलन में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेता जब भी हिमाचल आते है तो जुमलों की बारिश करते हैं. (Zainab Chandel on BJP)

Kullu Dussehra: 3 साल बाद ढालपुर में आज फिर से सजेगा बाजार, कोरोना के कारण नहीं हो पाया था व्यापार, कारोबारी खुश

कुल्लू दशहरा में आज से फिर बाजार सजेंगे. कोरोना काल के बाद एक बार (Market in Kullu Dussehra) फिर कुल्लू दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है. लंबे समय के बाद कुल्लू दशहरे में बाजार लगने से बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है.

कबड्डी में हिमाचल की बेटियों का दबदबा, राष्ट्रीय गेम्स में जीता GOLD, धर्मशाला में हुआ जोरदार स्वागत

गुजरात में चल रहीं 36वीं राष्ट्रीय गेम्स (36th national games 2022) में हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर स्वर्णिम इतिहास लिखा (Himachal women kabaddi team won gold) है. मंगलवार को देवभूमि की वीर बेटियां मेडल जीतकर प्रदेश वापस लौटीं. जहां सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया.

शिमला शहरी बनी हॉट सीट, क्या प्रीति जिंटा के मामा को टिकट देगी कांग्रेस?

शिमला शहरी सीट से इस बार कांग्रेस नेता और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Bollywood actress Preity Zinta) के मामा यशवंत छाजटा भी कांग्रेस टिकट की दौड़ (Preity Zinta uncle Yashwant Chhajta) में हैं. यशवंत छाजटा हॉली लॉज के भी काफी करीबी माने जाते हैं. स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के खास सिपाहियों में यशवंत छाजटा का नाम भी आत है. छाजटा वीरभद्र सिंह के चुनावों का काम भी देखते थे. जिसके चलते उन्होंने कभी टिकट के लिए आवेदन नहीं किया. लेकिन इस बार उन्होंने टिकट की दावेदारी पेश की है और टिकट की लॉबिंग में जुट गए हैं. ऐसे में अब देखना होगा की क्या उन्हें टिकट मिलता है या नहीं...

सिरमौर में पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत

सिरमौर में देर रात को एक पिकअप खाई में गिर गई. इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सड़क हादसे को लेकर जांच की जा रही है. (Three died in road accident in Sirmaur)

आखिर कौन हैं सरबजीत सिंह बॉबी?, जिनसे मिलने शिमला आएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind kejriwal) ने 2 अक्टूबर को शिमला के रहने वाले सरबजीत सिंह बॉबी (Shimla ka Vella Banda Bobby) से बात की. उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बॉबी द्वारा आईजीएमसी में चलाए जा रहे निशुल्क लंगर की पूरी कहानी जानी. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उनके इस नेक कार्य की सराहना की और लंगर में आने की इच्छा भी जताई. उन्होंने कहा कि वे जब भी शिमला आएंगे, तो उनके लंगर में जरूर भोजन करेंगे. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सरबजीत सिंह बॉबी हैं कौन?