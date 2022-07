बिलासपुर: हिमाचल में भारी बारिश के चलते नुकसान का दौर (Rainfall alert in Himachal) जारी है. वीरवार देर रात बारिश के कारण घुमारवीं के दधोल-लदरौर सड़क पर भटेड पुल के समीप सड़क (Road damaged in Ghumarwin due to rain) का एक हिसा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो (Bhated bridge of Ghumarwin damaged) गया. तेज बहाव के चलते बारिश का पानी सड़क पर आ गया. इस वजह से सड़क को भारी क्षति हुई है. सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. इसके साथ ही पुल पर भारी मलबा आ गया है. लोगों को अपने गंतव्य तक आने-जाने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

बता दें कि दधोल-लदरौर संपर्क सड़क का नवीनीकरण कार्य चल रहा है. भटेड पुल के समीप कार्य कर रही कंपनी द्वारा एक नई पुलिया के निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण के चलते आवाजाही हेतु कंपनी द्वारा अस्थाई सड़क का निर्माण किया है. गुरुवार रात को हुई तेज बारिश के कारण वह अस्थाई सड़क पूरी तरह बह गई. जिस वजह से पानी व मलबा भी मुख्य पुल पर पहुंच गया. सड़क के बह जाने से बसें, कारें व अन्य वाहन पूरी तरह रुक गए. लोगों को पैदल मुख्य चौक तक पहुंचना पड़ा. पानी के तेज बहाव के कारण साथ लगते डंगे को भी क्षति पहुंची है. वहीं, कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं. ताकि जल्द से जल्द सड़क को बहाल कर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सके.

