बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में मानसून (himachal pradesh weather) की बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है. बीते दिनों कुल्लू के मणिकर्ण और मलाणा में बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) के बाद आज बिलासपुर जिले के कूह मझवाड़ में भी बादल फटा (Cloud Burst in Bilaspur) है. बीती रात करीब साढ़े तीन बजे कूह मझवाड के घट्टू गांव में बादल फट गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है. बादल फटने से गौशाला, 2 भैंस और 7 बकरियां पानी में बह गई. वहीं इस त्रासदी में एक स्कूल बस के बहने की भी सूचना है.

ये इलाका मंडी और बिलासपुर जिले की सीमा पर है. बादल फटने के बाद लोगों ने अपने घरों से भाग कर अपनी जान बचाई लेकिन लोग अपने पशुओं को नहीं बचा पाए. जानकारी के अनुसार यहां पर एक नाला बहता था, लेकिन भारी बारिश के चलते वहां पर काफी मिट्टी इकट्ठा हो गई थी. जब बादल फटा तो एक साथ काफी मात्रा में पानी आने से काफी नुकसान हुआ है. लोगों के कई मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए. गौशालाओं और कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है.

बिलासपुर में बादल फटने से भारी नुकसान.

उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि मौके के लिए रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में बादल फटने की सूचना बहुत भयभीत करने वाली है. बरसात के मौसम में इस तरह की त्रासदी से निपटने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं वे खुद भी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे. लंबे समय बाद बिलासपुर जिले में बादल फटने की स्थिति पैदा हुई है.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloud burst in Himachal) से जान-माल का नुकसान हो रहा है. बीते दिनों भी कुल्लू के मणिकर्ण और मलाणा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था. मणिकर्ण में 4 लोग बह गए थे जबकि मलाणा में एक महिला का शव मिला था.

