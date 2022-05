.

शमशाबाद पट्टी गांव में पीने के पानी में आ रहा सीवरेज का पानी, वीडियो वायरल Published on: 2 hours ago

सिरसा: जिला सिरसा के गांव शमशाबाद पट्टी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गांव में पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा (SEWAGE WATER MIX IN DRINKING WATER IN SIRSA) है. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही (SIRSA VIRAL VIDEO) है. हालांकि पानी कितने समय से गंदा आ रहा है और कितने समय से इस गांव के लोगों को यह दिक्कत आ रही है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही (DIRTY WATER VIDEO OF SHAMSHABAD PATTI) है.