Fire in factory in Faridabad: फरीदाबाद में रबड़ की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगीं

फरीदाबाद: थाना मुजेसर इलाके (Thana Mujesar Faridabad) में स्थित सेक्टर 24 में रबर कंपनी में भीषण आग लग (Fire in rubber factory in Faridabad) गई. आग लगने के कारणों के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन आग इतनी भीषण थी जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक रबर फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी. वहीं आग पर काबू पाने के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन खबर लिखे जाने तक आग को शांत नहीं कराया जा सका है. वहीं पास की अन्य फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया है. बता दें कि आग फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में रबड़ फैक्ट्री में लगी (Fire in rubber factory in Faridabad) है. आग लगने से कितना नुकसान हुआ है अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका (Fire in factory in Faridabad) है.