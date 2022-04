.

सिरसा में दो कारों की आमने सामने टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल Published on: 1 hours ago

सिरसा: ओढ़ा क्षेत्र के पास बुधवार को भयानक सड़क हादसा (Road Accident In Sirsa) हो गया. जिसमें 6 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना लोगों ने पुलिस को दी. खबर है दो कारों की आपस में टक्कर (Two Cars Collide In Sirsa) हुई है. एक कार सिरसा और दूसरी राजस्थान की है. ओढ़ा थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि दो कारों की आपस में टक्कर हुई हैं, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है. मामले में कार्रवाई जारी है.