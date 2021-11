.

रिवर्स गियर में ऑटो सेक्टर, इन वजहों से त्योहारी सीजन में भी नहीं आई बिक्री में उछाल Published on: 8 seconds ago



फरीदाबाद: भले ही कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) अब दम तोड़ती नजर आ रही हो, लेकिन अभी तक इस वायरस का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है. त्योहारी सीजन में भी ज्यादातर सेक्टर मंदी की मार से जूझ रहे हैं. ऑटो सेक्टर का भी कुछ यही हाल है. पहले के मुकाबले इस बार ऑटो सेक्टर (Economic crisis on auto sector) ठंडा पड़ा है. ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते खुद लोगों के पास ही रोजगार नहीं रहा.जिनके पास रोजगार है भी तो वो घर का गुजारा बामुश्किल कर रहे हैं. ऐसे में ऑटो सेक्टर पर भी आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है. ऑटो सेक्टर में सेलर इस बार उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना के बाद उनका व्यापार दोबारा पटरी पर लौटेगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है. कोरोना की वजह से गाड़ियों की बिक्री 50 फीसदी तक घटी है. हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के मैनेजर रवि ने बताया कि ऑटो सेक्टर अभी तक मंदी की चपेट में है.