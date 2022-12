.

हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा, भूपेंद्र हुड्डा बोले- देश की आवाज बन गए राहुल गांधी Published on: 20 hours ago

Koo_Logo Versions

फरीदाबाद: हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण (bharat jodo yatra first phase in haryana) खत्म हो गया है. शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद से होते हुई दिल्ली प्रवेश कर गई. जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में लोगों ने राहुल गांधी का दिल खोलकर स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा (bhupinder hooda on bharat jodo yatra) कि आज कुछ ताकतें देश को तोड़ने की बात कर रही है. उन सब के खिलाफ राहुल गांधी एक आवाज बन गए हैं. हरियाणा में आकर उन्होंने एक नई चेतना, नया जोश युवाओं में भर दिया है.