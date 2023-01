Earthquake in haryana: नए साल पर हिली हरियाणा की धरती, झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों देर रात करीब 1.19 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. नए साल पर हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तिव्रता 3.8 मापी गई है. (Earthquake in jhajjar)

किसी का गलत कार्ड कटा है तो मिलेगा डबल राशन, प्रदेश में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगेगा प्रतिबंध

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar lal) ने जनसंवाद किया इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी. साथ ही इस साल हरियाणा सरकार की योजनाएं भी मुख्यमंत्री ने गिनवाई और साल 2023 के (CM Manohar lal 2023 big announcement) लिए सरकार की क्या-क्या नई योजनाएं रहने वाली है उसका ब्यौरा भी दिया गया.

किसानों ने हिसार चौधरीवास टोल फ्री करवाया, 10 Km के अंदर आने वाले सभी गांव को फायदा

हिसार में किसान नेता और सरपंच संदीप धीरनवास पर हुए हमले के बाद किसान नेताओं और टोल मैनेजर की बैठक हुई जिसमें हिसार चौधरीवास टोल को फ्री (Hisar Chaudharywas Toll Free) करवाने का फैसला लिया गया है. टोल फ्री होने से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 गांव वालों से वसूली बंद होगी अब ग्रामीणों को टोल टैक्स (Villagers will not pay toll) नहीं देना पड़ेगा.

अलविदा 2022: सोनाली फोगाट हत्याकांड से पलवल हिंसा तक, हरियाणा के वो आपराधिक मामले जो देशभर में सुर्खियां बने

साल 2022 में वो कौन से आपराधिक मामले रहे जो सुर्खियों में (Haryana top crimes in 2022) रहे. पलवल हिंसा हो या फिर सोनाली फोगाट हत्याकांड, आइए जानते हैं एक नजर में क्राइम की दुनिया में हरियाणा में हुए बड़े घटनाक्रमों के बारे में.

अलविदा 2022: राज्यसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक, जानें कैसा रहा हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों का ग्राफ

साल 2022 हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर लेकर आया. ये साल कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से याद रखा जाएगा. बात सत्ता पक्ष की करें, विपक्ष की करें या फिर बाकी राजनीनिक दलों की. जानें हरियाणा की रानजीति के लिए कैसा रहा साल 2022.

स्वास्थ्य विभाग ने 9 महीने के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की तीसरी डोज देने के निर्देश दिए

स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने 9 महीने के बच्चों की आयु पर पोलियो की आईपीवी वैक्सीन की तीसरी डोज (polio vaccine third dose) देने के निर्देश जारी किए हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का 80% काम पूरा, जिले को 31 जनवरी तक सौगात मिलने की संभावना

करनाल जिले में 100 एकड़ में 2 हजार करोड़ से अधिक लागत से बनने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी 31 जनवरी 2023 तक तैयार होने की संभावना है. यह यूनिवर्सिटी सुपर स्पेशलिटी समेत तमाम अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस होगी. इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 730 बेड का एक अस्पताल भवन भी होगा. फिलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य 80 फीसदी तक हो पूरा हो चुका है. पढ़ें पूरी खबर... (Pandit Deendayal Upadhyay University construction work )

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की पहल, कहां रोड ब्लॉक और जाम है, 10 मिनट में गूगल मैप पर जान पाएंगे रूट संबंधित सभी अपडेट

फरीदाबाद को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है. जाम की स्थिति या रोड ब्लॉक होने पर यात्रियों को गूगल मैप पर 10 मिनट के भीतर रूट से संबंधित अपडेट जानकारी मिलेगी. यातायात पुलिस ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी से टाई अप किया है. ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम की स्थानीय लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. आखिर इस पहल से ट्रैफिक की जानकारी आपको कैसे मिलेगी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (traffic jam update on google map) (Road Block Information in Faridabad on Google Map )

गुरुग्राम में 24 लाख की लूट मामले में 5 गिरफ्तार, एक मां के इलाज के लिए बना लुटेरा

चकरपुर में हुई 24 लाख रुपये की लूट (24 lakh looted in chakarpur) मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पांचों ने पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे किए हैं.

यमुनानगर में दो दुकानदारों से फिरौती मांगने का मामला, परिवार को दी जान से मारने की धमकी

यमुनानगर के दो दुकानदारों को फिरौती की धमकी देने का (demanding ransom from shopkeepers in Yamunanagar) मामला सामने आया है. जिस पर धमकी देने वालों ने फिरौती ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है. दोनों दुकानदारों को अलग-अलग समय पर कॉल की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

