हिसार: हरियाणा में हिसार के राजगढ़ रोड पर चौधरीवास टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 गांवों से अब वसूली बंद होगी. किसानों और टोल मैनेजर में सहमति बन गई है. आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के टोल फ्री (Hisar Chaudharywas Toll Free) कर दिए गए हैं. लंबे समय से ग्रामीण टोल नि:शुल्क करने की मांग कर रहे थे. अब ग्रामीणों को अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा. पहले यह छूट सिर्फ किसानों के लिए थी.

किसान आंदोलन में टोल फ्री करने की उठी मांग पूरी नहीं हुई थी. हिसार चौधरीवास टोल पर अभी तक ग्रामीण टोल दे रहे थे. किसान नेता और सरपंच संदीप धीरनवास पर हुए हमले के बाद यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया. जिसके बाद टोल मैनेजर और किसान नेताओं के बीच (Meeting of farmer leaders and toll manager) मीटिंग की गई.इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच फैसला हुआ कि हिसार के राजगढ़ रोड पर आज से चौधरीवास टोल (Hisar Chaudharywas Toll Free) को आसपास के 10 गांवों के ग्रामीणों के लिए नि:शुल्क कर (Villagers will not pay toll) दिया गया है.

अभी तक किसानों को 300 रुपए का पास या फिर शहर आने के लिए 65 रुपए की राशि चुकानी पड़ रही थी और दोनों ओर के 130 रुपए शुल्क अदा करना पड़ रहा था. किसान नेता राजीव मलिक ने बताया कि ग्रामीणों को शहर आने और सिवानी जाने के लिए टोल देना पड़ता था. मुकलान, चौधरीवास, चिडौत, कालवास, पनिहार, भेरिया, सरसाना, गोरछी, धीरनवास, गावड, बड़वा इन गांवों की दूरी शहर से करीब 21 किलोमीटर बनती है इसलिए इन गांवों को (Villagers will not pay toll) फायदा पहुंचेगा. ग्रामीणों से अब पैसा नहीं लिया जाएगा.

