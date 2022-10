यमुनानगर: यमुनानगर के कैंप इलाके में गर्वनमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई का मामला सामने (Teacher beat student in Yamunanagar) आया है. आरोप है कि छात्र स्कूल में तिलक लगाकर गया था और उसकी और चोटी थी. टीचर न सिर्फ धमकाया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की. आक्रोशित छात्र का परिवार और विश्व हिंदू परिषद बृहस्पतिवार को स्कूल पहुंच (student beaten up in yamunanagar) गया. इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. दोनों अध्यापकों ने परिवार से लिखित में माफी मांगते हुए कहा कि दोबारा से स्कूल में ऐसी घटना नहीं होगी.

आरोप है कि जब छात्र स्कूल गया तो अध्यापक श्याम ने उसे तिलक लगाने और चोटी रखने पर धमकाया और उसके साथ मारपीट भी की. वहीं अध्यापक सतीश पंजेटा पर छात्र की चोटी के बारे में व्यंग्य करने के आरोप लगे हैं. विश्व हिंदू परिषद और बच्चे का परिवार स्कूल पहुंचा (parents protest in haryana)था. बच्चे ने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है बल्कि ऐसा उसके साथ ये अध्यापक कई बार कर चुके हैं.

यमुनानगर में टीचर ने की छात्र की पिटाई

वहीं बच्चे की मां ने कहा कि उनके बच्चे के साथ गलत हुआ है. वे चाहते हैं कि सभी बच्चे अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें. लेकिन यदि उन्हें स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु ही ऐसे होंगे तो बच्चे अपनी संस्कृति की तरफ कैसे जा (parents protest in yamunanagar) पाएंगे. वहीं इस दौरान पुलिस का कहना था कि उन्हें किसी भी पक्ष की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है. यदि शिकायत मिलेगी तो उचित कार्रवाई अमल में लाई (teacher brutality in yamunanagar) जाएगी.