सोनीपत: हरियाणा की सोनीपत पुलिस को रोडरोज मामले में बड़ी सफलता हाथ (road rage case in sonipat) लगी है. सोनीपत में हत्या को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपियों में पुलिस ने एक महिला आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला आरोपी के साथ ही घटना को अंजाम देने वाली थार गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है. महिला के अन्य साथियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दबिश दे रही है.

आरोपी मोनिका को किया गिरफ्तार: हरियाणा रोडवेज चालक पर गाड़ी चढ़ाने के बाद थार चालक तो फरार हो गया था लेकिन उसकी गाड़ी की पहचान पुलिस नहीं कर पाई थी. जिसके चलते हरियाणा रोडवेज कर्मचारी और मृतक जगबीर के परिवार वाले प्रदर्शन करने में लगे हुए थे. पुलिस लगातार यही कह रही थी कि मामले की जांच की जा रही है लेकिन पुलिस की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं थे. बीती देर रात सोनीपत सीआईए-2 क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी जांच के दौरान दिल्ली के मोती नगर में जिम चलाने वाली मोनिका नाम की महिला को उस थार गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है जिससे बस चालक जगबीर की हत्या हुई थी. शनिवार को पुलिस ने पहले तो महिला मोनिका का सोनीपत के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया और बाद में उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है.

सोनीपत में रोडरेज मामला

क्या था पूरा मामला: 6 सितंबर की सुबह सोनीपत के कुंडली थाने के सामने एक थार चालक ने हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर के ऊपर कार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में काफी रोष था. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी ने चक्काजाम कर (Chakka Jam Haryana Roadways) दिया था. कर्मचारी लगातार हरियाणा पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे थे. इस पूरे मामले में सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि जगबीर हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है. उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम में लगातार छापेमारी कर रही है. अन्य की गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा.

पिता की हत्या के सदमे में बेटे ने की थी आत्महत्या: हरियाणा में थार जीप से रोडवेज चालक जगबीर की हत्या (Roadways driver murder in Haryana) के बाद उसके छोटे बेटे संदीप ने सदमे में (Son Commit Suicide after father death in Sonipat) आकर आत्महत्या कर ली. संदीप ने वहीं पर जहर खाया जहां पिता का अंतिम संस्कार किया गया था. गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.



