रोहतक: रोहतक में मारपीट व लूट पाट के मामले अक्सर सामने आते रहते है. ताजा मामला रोहतक के टिटौली गांव से है. जहां कार ओवरटेक करने को लेकर रोहतक में विवाद हो गया. जिसमें बदमाशों ने कार ओवरटेक करने को लेकर पंचायती राज विभाग के जेई और उनके दोस्तों के साथ लोहे के रॉड व डंडों से जमकर मारपीट की (Panchayati Raj Department JE in Rohtak) और 80 हजार रुपये छीन कर फरार हो गए.

बता दें कि दिल्ली के सुलतानपुर का रविंद्र महेंद्रगढ़ में पंचायती राज विभाग में जेई है. वह अपने दोस्त सतीश कुमार और योगेश यादव के साथ कार में सवार होकर जींद में सतीश के घर पर गए थे. जींद से वापस रेवाड़ी जाते समय जब वे लाखनमाजरा पहुंचे तो वहां पर कार ओवरटेक करने को लेकर एक दूसरी कार के चालक से कहासुनी हो गई. हालांकि यह मामला उस समय निपट गया. इसके बाद रविंद्र व उसके दोस्त जब टिटौली के पास पहुंचे तो उस कार चालक ने उनकी कार रूकवा ली. फिर उस कार से आधा दर्जन युवक उतरे. इन युवकों के हाथ में लोहे की रॉड व डंडे थे.

इसके बाद उन सभी ने रविंद्र, सतीश व योगेश को कार से नीचे उतारकर रॉड व डंडों से पिटना शुरु कर दिया. जिसके बाद बदमाशों ने योगेश का पर्स और रविंद्र की जैकेट से 80 हजार रूपए छीन (Robbery from JE of Panchayat Department in Rohtak) लिए. साथ ही जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए. योगेश के पर्स में आधार कार्ड व अन्य कागजात थे. रविंद्र ने पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी. रविंद्र के बयान के आधार पर लाखनमाजरा पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 341, 427, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

