रोहतक: बॉलीवुड और टीवी अभिनेत्री मंदिरा बेदी शनिवार शाम को रोहतक (Actress Mandira Bedi in Rohtak) पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक जागरूकता रैली में शिरकत किया. इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर (Former minister Manish Grover in Rohtak) व नगर निगम रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल विशेष तौर पर मौजूद रहे. मंदिरा बेदी ने कहा कि मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का एक खूबसूरत पल की तरह होता है और इसके लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

यह ऐसा समय होता है, जब एक महिला के शरीर में कई बदलाव आते हैं. उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, जिनको किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ता है. बच्चे को जन्म देने के बाद हाइपरटेंशन, प्रसवोत्तर, थायरॉयडिटिस, अवसाद और पीठ के निचले हिस्से की समस्याएं बहुत आम हैं. ऐसे समय में परिवारजनों को मां व बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि मां होना किसी भी महिला के लिए उपलब्धि के सामान है.

वीडियो

वहीं, मंदिरा बेदी ने कहा कि आज के युवा पीढ़ी को फिटनेस को अपनाना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए. पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार अहम कदम उठा रही है. हरियाणा सरकार हमेशा जनता के भले के बारे में सोचती है. भविष्य में भी लोगों के हितों को देखते हुए काम किए जाएंगे. इस कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी राजेश जैन ने कहा कि पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक होना जरूरी है. आज धरती मां का अस्तित्व खतरे में है. उन्होंने कहा कि पृथ्वी के संरक्षण को हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए.

