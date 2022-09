रोहतकः 102 वर्षीय दुलीचंद के बाद अब धामड़ गांव की 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर पेंशन (Pension of elderly woman cut in Rohtak) काटने का मामला सामने आया है. बुजुर्ग महिला अब खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर दोबारा पेंशन शुरू करवाने के लिए सरकारी विभाग के चक्कर काट रही है. लेकिन उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. बुजुर्ग महिला चमेली के परिवार में उसके अलावा कोई नहीं है. वो अकेली ही रहती हैं और पेंशन से ही उसका गुजारा होता है. उसके पति की 12 साल पहले मौत हो चुकी है.

बीते अप्रैल माह में आखिरी बार उसकी बुढ़ापा पेंशन आई थी. फिर अचानक ही बंद हो गई. जब उसने पेंशन विभाग में पता किया गया तो जानकारी मिली कि उसे मृत घोषित (alive woman declared dead in rohtak) कर पेंशन काट दी गई. बुजुर्ग महिला ने कई बार दोबारा पेंशन शुरू करवाने के लिए विभाग के चक्कर काट. लेकिन अभी तक किसी ने भी उसकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है.चमेली की पेंशन काटे जाने की जानकारी मिलने पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद (haryana aam adami party) धामड़ गांव पहुंचे.

नवीन जयहिंद ने कहा कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट (old age pension in haryana) कर उन्हें परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिला के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, फैमिली आईडी सब है. लेकिन फिर भी उसकी पेंशन काट कर उसे बुढ़ापे में (old age Pension deducted in haryana ) दुखी किया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार के पास इन बुजुर्गों के लिए रुपये नहीं हैं. जयहिंद ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन और फैमिली आईडी के नाम पर पूरे हरियाणा में घोटाला हो रहा है. बता दें कि दुलीचंद का मुद्दा भी जयहिंद ने ही उठाया था. उसकी भी पेंशन विभाग ने मृत बता कर पेंशन काट दी थी.

पेंशन कटने के बाद बुजुर्ग दुलीचंद ने रोहतक में (old age dulichand rohtak) खुद को जिंदा घोषित करने के लिए रथ पर सवार होकर बारात निकाली थी. बारात में ग्रामीण खूब नाच थे और नोट उड़ाये थे. दुलीचंद ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता मनीष ग्रोवर को अपनी पेंशन लगवाने के लिये ज्ञापन सौंपा था. पूर्व मंत्री ने एडीसी महेंद्र पाल को बुलाकर मामले की जांच के लिए कहा था. मुख्यमंत्री मनोहर लाल (haryana chief minister Manohar lal) ने भी मामले में संज्ञान लिया था. तब कहीं जाकर दुलीचंद की बुढापा पेंशन दोबारा शुरू हुई थी.

