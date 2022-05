रेवाड़ी: शुक्रवार को रेवाड़ी के बस अड्डे पर छात्राओं के दो गुटों में जमकर मारपीट (fight between two girls in rewari) हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दो लड़कियां एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ और मुक्के बरसा रही हैं. दोनों गुट की लड़कियां उन्हें छुड़वाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं. पुलिसकर्मियों की मौजदूगी में छात्राएं एक दूसरे की जमकर पिटाई कर रही हैं.

हैरानी की बात तो ये रही कि भीड़ लड़कियों की लड़ाई को देखती रही. किसी ने भी उन्हें छुड़वाने की कोशिश नहीं की. मामले को बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने लड़कियों को शांत करवाया. बस अड्डा चौकी इंचार्ज राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि दोनों छात्राओं के बीच मामूली सी बात पर झगड़ा (Fight in Two Girls at Rewari) हुआ था. जैसे ही झगड़े का पता चला तुरंत बाद दोनों को अलग-अलग कर दिया गया. दोनों ही लड़कियों के अभिभावकों को बुलाकर समझाया गया.

दो लड़कियों के बीच जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल

चौकी इंचार्ज राजेंद्र ने बताया कि दोनों के बीच कॉलेज में ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. खबर है कि सेक्टर-18 स्थित गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली दो छात्राओं के बीच शुक्रवार को कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में खुन्नस पनप गई. इसके बाद दोनों ही छात्राएं अपनी साथियों के साथ घर जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंची. यहां दोनों छात्राएं फिर आमने-सामने हो गई. बात इतनी बढ़ गई दोनों छात्रों के बीच लड़ाई हो गई. दोनों ने एक दूसरे पर लात धूंसों और थप्पड़ से हमला कर दिया.

