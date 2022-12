एक कलयुगी मां ने 10 दिन के बच्चे को रेहड़ी में छोड़ दिया

पानीपत: जिले के मॉडल टाउन में देर रात रेहड़ी में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. ये आवाज पास ही के रविंद्रा अस्पताल के पास सटी रेहड़ी से आ रही थी. लोगों ने पास जाकर रेहड़ी में देखा गया तो करीब 10 दिन का बच्चा रो रहा था. ये नवजात बेटी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक उसकी मां (Kalyugi Maa in Panipat) रेहड़ी में उसे छोड़कर फरार हो गई.

बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई. पुलिस के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने बच्चे को संभालकर रखा. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सिविल अस्पताल पहुंचाया. जहां उसे SNCU वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में भर्ती कराया गया. स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां पर मामला दर्ज कर लिया है.

पानीपत में एक रेहड़ी में मिला नवजात शिशु

एक कलयुगी मां ने 10 दिन के बच्चे को रेहड़ी में छोड़ दिया

कालखा के रहने वाले टीचर अशोक ने बताया कि वह रविंद्रा अस्पताल (Ravindra Hospital Panipat) में दवाई लेने आया था. यहां उन्होंने रेहड़ी के पास गाड़ी पार्क की. जब वो गाड़ी से नीचे उतारा तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई (New born baby found in Panipat) दी. इसके बाद उन्होंने फल वाले को बुलाया. उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि शायद किसी की गाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है. जब आस पास देखा गया तो रेहड़ी खड़ी थी. उसमें करीब 10 दिन का बच्चा पड़ा हुआ था. रेहड़ी में एक कंबल पड़ा हुआ था, जिसमे बच्चा लिपटा (child found in street vendors in panipat) हुआ था.

बच्चे के पास एक खाली दूध की बोतल भी रखी हुई थी. लोगों ने बच्चे को गोद में उठाया और स्थानीय महिलाओं की मदद ली. महिलाओं ने रोते बच्चे को चुप करवाया. मामले की सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. प्रत्यक्षदर्शी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- अंबाला में निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला कंकाल, पुलिस जांच में जुटी