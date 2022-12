पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत.

पलवल: हरियाणा में पलवल के केजीपी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार से दौड़ रहे तीन भारी वाहनों की भिड़ंत (Road accident on Palwal KGP Expressway) हो जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत (two people died in road accident) हो गई. जबकि 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं. सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पलवल सिविल अस्पताल भिजवा दिया है.

दरअसल पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से चल रहे तीन भारी वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई. तीनों वाहनों की आपसी भिड़ंत का कारण किसी छोटी गाड़ी का ब्रेक लेना बताया जा रहा है छोटी गाड़ी के ब्रेक लेने से तीनों भारी वाहनों के (Road accident on Palwal KGP Expressway) चालकों ने तेज रफ्तार में ही ब्रेक लगा दी. लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी रफ्तार कम नहीं हुई और तीनों वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई. तीनों वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए.

पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुआ ट्रक.

भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि कैंटर चालक की मौके पर ही मौत (two people died in road accident) हो गई. मरने वालों में मृतक मुकेश राजस्थान का रहने वाला है. जबकि दूसरा मृतक नरेंद्र हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. तीनों ही वाहन अलग-अलग जगहों पर जा रहे थे.

पलवल केजीपी एक्सप्रेसवे पर तीन वाहनों में जोरदार टक्कर.

वहीं पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना रविवार रात को पेश आई है. ट्राले ने जैसे ही ब्रेक लगाई तो पीछे से आ रहा दूसरा ट्राला भी उससे टकरा गया जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत (two people died in road accident) हो गई. उसके बाद तीसरा कैंटर आ रहा था उसने भी उसी ट्राले में टक्कर मार दी. जिससे कैंटर के चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है परिजनों को सूचना दी गई है. घायलों का उपचार भी अस्पताल में करवाया जा रहा है.

तीन वाहनों की जोरदार भिड़ंत में ट्रक का अगला हिस्सा नष्ट

सर्दियों के मौसम में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन तेज रफ्तार का कहर केजीपी एक्सप्रेसवे पर लगातार देखने को मिल रहा है. पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं. जिसमें एक साथ कई गाड़ियों की भिड़ंत हुई है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है इसीलिए एक्सप्रेस वे पर चलने वालों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है. दरअसल हरियाणा के अलग-अलग जिलों से इन दिनों सड़क हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही है. ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है.

