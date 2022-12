पलवल: हरियाणा के पलवल होडल की CIA पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या (Husband killed his wife in Palwal) कर दी थी. हत्या के बाद शव को खेतों पर ही पड़ा छोड़कर वहां से फरार हो गया था. पुलिस द्वारा आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि आरोपी से हत्या के कारणों का पता लगाया जा सके.



होडल की सीआईए पुलिस इंचार्ज जंगशेर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर को पलवल के गांव भमरोला जोगी में गेहूं के खेत में एक महिला की डेड (murder case in palwal) बॉडी मिली थी. इस संबंध में मृतका के पिता भूपराम ने जिला मथुरा UP ने बहीन थाने मे शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी प्राची की शादी 6 साल पहले पलवल के गांव भमरोला में हुई थी. उसके पति का नाम धर्मेंद्र है जो रामजीत का बेटा है और जोगी का रहने वाला है.

शादी के बाद से ही उसकी पुत्री के साथ मारपीट होती थी. 11 दिसम्बर को शाम करीब 6 बजे उसकी बेटी को खेत पर बुलाकर उसके पति धर्मेंद्र और भतीजा अभिषेक जो कि राजू का बेटा है और लव जो सुच्चा सिंह का बेटा है उनके साथ अमित जो दिलावर का बेटा है और राजेंद्र जो सुंदर का बेटा है साथ ही राजू की पत्नी काजल ने मृतका के साथ मारपीट (Husband killed his wife in Palwal) की थी और उसकी हत्या कर दी.

सीआईए प्रभारी ने बताया इस मामले में उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव भमरौला जोगी में अपनी पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी धर्मेंद्र डबचिक मोड़ पर खड़ा हुआ है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित की गई और मौके पर जाकर आरोपी धर्मेंद्र को होडल के डबचीक मोड से गिरफ्तार किया गया.

पकड़ा गया आरोपी पत्नी की हत्या करने के बाद से ही फरार हो गया था. पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि आरोपी से हत्या के (Husband killed his wife in Palwal) बारे में पूछताछ की जा सके और हत्या के दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुट गई है.

