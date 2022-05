पलवल: हरियाणा के जिला पलवल के पिंगोड़ गांव में ईद की नमाज अता करने के बाद मुस्लिम समुदाय के दो परिवारों के बीच बाइक की पार्किंग को लेकर झड़प हो (Clashes over bike parking in Palwal) गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों की तरफ से जमकर पथराव और लाठी-डंडे (Clashes in Pingor village) चले. जिसके कारण करीब दस लोग घायल हो गए (bike parking Clashes in Pingor) हैं.

झगड़े की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पिंगोड़ गांव में मंगलवार को सुबह नमाज पढ़ने के दौरान मियां व फकीर समाज के लड़कों की आपस में कहासुनी हो गई.

कहासुनी के दौरान अन्य युवकों के एकत्रित होने से झगड़ा बढ़ गया और मामला बड़ों तक जा पहुंचा. जिसके बाद दोनों ही परिवारों की ओर से एक-दूसरे पर पहले लाठी, डंडों से हमला हुआ और देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू कर दिया.झगड़े में दोनों तरफ से काफी लोगों को चोटें आई है. गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है.