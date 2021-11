नूंह: हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में कोरोना टीकाकरण (Nuh behind in Corona vaccination) में काफी पिछे है. जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बेहद चिंतित हैं. इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत कर कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को (PM Modi Meeting with Deputy Commissioner On Vaccination) कहा है.

बता दें कि नूंह जिला (Nuh district of Haryana) देश के उन 45 जिलों में है. जिनमें वैक्सीनेशन की रफ्तार 50 फीसदी से भी कम है. नूंह जिले में अब तक 455990 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है. जिनमें 370715 लोगों को पहली डोज तथा 85275 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है. मेवात (Mewat District Of Haryana) जिले की आबादी तकरीबन 15 लाख है. इसमें से बहुत ही कम लोगों को कोरोना का टीका अभी तक लग पाया है. खास बात यह है कि बुजुर्गों के मुकाबले युवा वर्ग में टीकाकरण में कम रुचि दिखाई दी है.

कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ा हरियाणा का ये जिला, पीएम मोदी ने जताई चिंता

18 से 30 की उम्र वाले युवाओं को बेहद ही कम वैक्सीनेशन डोज लग पाई है. सिविल सर्जन डॉ सुरेंद्र यादव ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी से संवाद के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने मेवात में टीकाकरण को गति देने के लिए खास रणनीति तैयार की है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग ने चार मॉनिटरिंग टीम भी मेवात जिले में दी है. इनमें डॉ असरुद्दीन सेवानिवृत्त निदेशक भी शामिल है.

ये भी पढ़ें : सब गोलमाल है! हरियाणा में बिना दूसरी डोज लगाए ही जारी किया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

कर्मचारियों को गांव में आने जाने में दिक्कत ना हो इसलिए हर पीएचसी स्तर पर 2 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई है. अगर कर्मचारियों को टीकाकरण करते समय शाम हो जाती है तो आशा वर्कर के घर रात्रि विश्राम करने तक के दिशा निर्देश हैं. यह आदेश सिविल सर्जन कार्यालय से जारी किए गए हैं. अच्छी खबर यह है कि जिले के 48 गांवों को एनजीओ द्वारा गोद लिया गया है जिनमें तेजी से टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें हरियाणा के इस जिले में मंदिर, मस्जिद, चर्च और बैंक में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन

सीएमओ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार टीकाकरण के रफ्तार में रोड़ा बन रही है. सिविल सर्जन ने माना कि कहीं ना कहीं घर तक दस्तक देने में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपना कार्य कर नहीं रही है, जितना होना चाहिए था, लेकिन अब कर्मियों को सुधार कर तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है. मेवात जिले में अज्ञानता के साथ अनपढ़ता भी वैक्सीनेशन की रफ्तार में बड़ी बाधा रही है. हालांकि इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat App