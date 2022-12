करनाल: हरियाणा के करनाल पुलिस ने एक हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामला एक महिला ने अपने पति और 2 दोस्तों के साथ मिलकर कैथल के रहने वाले युवक को हनीट्रैप में फंसा लेने का है. महिला ने युवक से फेसबुक पर दोस्ती की. फिर करनाल मिलने के लिए बुलाया. वहां युवक को नंगा कर वीडियो बनाई और मारपीट कर कैश और चेक ले लिया और इसके बाद उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए की डिमांड की. यह सारी बात पीड़ित ने पुलिस को बताई. (woman arrested in Honeytrap case in Karnal)

पीड़ित की शिकायत पर करनाल पुलिस ने ट्रैप लगाकर महिला सिमरन और उसके दोस्तों विकास व मोनू कश्यप को गिरफ्तार कर लिया. सिमरन का पति दीपा अभी फरार है. पीड़ित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. पीड़ित कैथल जिले के राजौंद गांव के रहने वाले ने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती करनाल की सिमरन से हुई थी. जिसके बाद वह आपस में बात करने लगे. पिछले कई महीनों से आपस में बात कर रहे थे जिससे पीड़ित युवक महिला पर पूरा विश्वास हो गया था कि एक सही महिला बातचीत का दायरा बढ़ता गया. कुछ दिन पहले उसके पास सिमरन की कॉल आई और युवा को करनाल बुला लिया. करनाल आने पर युवक को उस महिला ने अपने घर शिव कॉलोनी करनाल बुला लिया. वहां उसे सिमरन मिली. उस महिला के साथ उसका सहयोगी विक्की भी महिला के घर मौजूद था. (Honeytrap case in Karnal )

पीड़ित ने बताया उसके बाद सिमरन ने अपने पति और विक्की की मदद से घर पर मुझे नंगा करके वीडियो बनाई. फिर उसके साथ मारपीट करके मुझसे 1 लाख 3 हजार कैश ले लिए. इसके बाद उससे 4 लाख का चेक भी ले लिया. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर और रुपए मांगने लगे. सिमरन के कहने पर विक्की उसे बार-बार व्हाट्सऐप पर कॉल करने लगा और पीड़ित युवक से बार-बार पैसों की डिमांड करने लगे. जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को कर दी. (Three accused in Honeytrap case in Karnal )

करनाल के रामनगर में स्थित थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने कहा की पीड़ित युवक द्वारा पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने रेड पार्टी तैयार की. पीड़ित को 500-500 रुपए के 100 नोट दिए. इस बंडल की पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की. फिर सभी नोटों के नंबर पर भी नोट कर लिए. इसके बाद पीड़ित को उसकी गाड़ी में करनाल में पैसे देने के लिए भेज दिया. पीछे से पुलिस पार्टी भी वहां पहुंच गई. ट्रैप लगाने के बाद यहां से युवती व 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे दिए हुए पैसे भी बरामद कर लिए गए. पुलिस को देख आरोपी भागने लगे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया. महिला को भी काबू कर लिया है. इन लोगों ने पहले भी कई लोगों को इस तरह झांसे में फंसाया, इसकी जांच की जा रही है. (Three accused in Honeytrap in Karnal )

