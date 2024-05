ETV Bharat / entertainment

देखने में आम, चेहरे पर बड़ी मुस्कान, 'देवरा: पार्ट 1' मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ जूनियर एनटीआर को किया बर्थडे विश - Jr NTR Birthday

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2024, 6:46 AM IST | Updated : May 20, 2024, 6:57 AM IST

'देवरा पार्ट-1' का नया पोस्टर ( @devaramovie instagram )

हैदराबाद: जूनियर एनटीआर आज, 20 मई को 41 साल के हो गए हैं. 'देवरा पार्ट-1' मेकर्स ने उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यानी 19 मई को फिल्म का सिंगल 'फियर सॉन्ग' रिलीज कर उन्हें और उनके फैंस को तोहफा दिया. वहीं, आधी रात को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर स्टार को दूसरा गिफ्ट दिया. नए पोस्टर के जरिए मेकर्स ने 'आरआरआर' को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं. बीते रविवार आधी रात को 'देवरा पार्ट-1' मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जूनियर एनटीआर का लेटेस्ट पोस्टर पोस्ट किया और उन्हें बर्थडे विश किया. उन्होंने लाल दिल और स्माइली इमोजीज के साथ कैप्शन के साथ लिखा, 'हमारे देवरा जूनियर एनटीआर को प्यार के सागर और अनंत मुस्कुराहट से भरे जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. अब से, ब्लॉकबस्टर लहर शुरू हो जाए और देश को उन्मादी बना दें.' नए पोस्टर में उन्हें आम जनता के बीच एक साधारण लुक में देखा जा सकता है. चट्टान पर बैठा 'देवरा' को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. 19 मई को मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना 'फियर सॉन्ग' जारी किया. इस गाने को अनिरिद्ध रविचंदर ने अपनी आवाज के साथ-साथ कंपोज भी दिया है. गाने में खून-खराबे से लाल हुए समुद्र के बीच जूनियर एनटीआर की झलक ने फैंस को खुश कर दिया है. उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी चीज की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> कोराटाला शिवा की निर्देशित 'देवरा' दो भागों में रिलीज होगा. फिल्म युवासुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स द्वारा निर्मित और नंदमुरी कल्याण राम द्वारा प्रस्तुत की गई है. पैन-इंडिया फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान भी हैं. 'देवरा: पार्ट 1' दशहरा वीकेंड यानी 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह भी पढ़ें: 'देवरा चुन-चुन मारेगा...' जूनियर एनटीआर की 'देवरा' पार्ट 1 का 'Fear Song' आउट, बर्थडे से पहले फैंस को तोहफा - JR NTR DEVARA PART 1

Last Updated : May 20, 2024, 6:57 AM IST