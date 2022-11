करनाल: शनिवार को पंचायत समिति के दूसरे चरण के सरपंच व पंच पद के चुनाव (Haryana Sarpanch and Panch post elections) होंगे जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. वहीं अगर जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव मतदान की बात करें तो जिले में 70% मतदान हुआ है. वहीं हरियाणा में सरपंच व पंच पद का मतदान (Sarpanch and Panch Polling in Haryana) ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पंच व सरपंच के चुनाव में आपसी लड़ाई की भी संभावना रहती है जिसके चलते जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है.



जिले में इस बार 402 पंचायत पद के चुनाव हो रहे हैं. सरपंच पद के लिए 2 हजार 293 उम्मीदवारों में जोर आजमाइश होगी. इनमें से 1086 महिलाएं मैदान में उतरी है. करीब 200 पंचायतों में महिलाओं के हाथ में कमान आनी है. कई गांव ऐसे हैं जहां से 5-5 महिलाएं सरपंच के लिए मुकाबले में उतरी हैं. वोटिंग के लिए 892 बूथ स्थल बनाये गए हैं. जिले में सात लाख 45 हजार वोटर अपने मतदान का प्रयास करेंगे. जिले में 176 संवेदनशील और 208 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किये गए हैं, जहां सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबन्ध किये गए हैं. सबसे अधिक अति संवेदनशील बूथ असंध में हैं जिनकी संख्या 50 है.

कुल 892 पोलिंग पार्टियों का रैंडमाईजेशन हुआ. इनकी सूची में 980 प्रीजाइडिंग ऑफिसर, इतने ही वैकल्पिक प्रीजाइडिंग ऑफिसर और 1960 पोलिंग ऑफिसर शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 88 पार्टियों को रिजर्व रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी तैनाती की जा सके. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जिला लघु सचिवालय में जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया (Panch and Sarpanch Election in Karnal) है.



उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायती राज) अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव से जुड़े लोगों की शिकायत दूर करने के लिए यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. पंचायती चुनाव के लिए जिला पुलिस ने लगभग 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए हैं. जो अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं वहां अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.