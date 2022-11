करनाल: जिले के तरावड़ी इलाके में रहने वाली 15 वर्षीय नौवीं कक्षा की छात्रा (girl suicide in karnal) ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है. इस परिवार में पिछले डेढ़ वर्ष में सुसाइड (third suicide in the family in Tarawadi) से यह तीसरी मौत है. परिजन इसके पीछे किसी तांत्रिक क्रिया को बताते हुए परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय मृतका करनाल के तरावड़ी में राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नौंवी कक्षा की छात्रा थी. घटना के समय वह घर पर अकेली थी. उसके पिता जगबीर दिहाड़ी मजदूर हैं. वह काम पर गए हुए थे और मां भी खेतों पर काम करती है. जब परिजन घर पर पहुंचे तो उन्होंने बेटी को कमरे में पंखे से बंधी चुन्नी से लटका (tarawadi girl student committed suicide) देखा. परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना तरावड़ी पुलिस को दी.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस की निगरानी में छात्रा का शव को पंखे से नीचे उतारा गया. छात्रा की मौत की सूचना से इलाके में मातम का माहौल छा गया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तरावड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवाया है. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा. परिजनों की शिकायत पर परिवार के लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. जिसकी जांच की जा रही है. परिवार में पहले भी आत्महत्या करने का मामला सामने आ चुका है.

घर के दो सदस्यों ने भी इसी तरह की थी आत्महत्या: इस परिवार में पिछले डेढ़ वर्ष में यह तीसरी (third suicide in the family in Tarawadi) मौत है. इससे पहले भी घर के दो सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतका के पिता जगबीर ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बड़ी बेटी 17 वर्षीय ममता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद उसके भाई ताराचंद का 20 वर्षीय बेटा अशोक भी फंदे पर लटका हुआ मिला था. अब यह तीसरी संदिग्ध मौत है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य ने उन पर तांत्रिक क्रिया करवाई हुई थी. जिससे कारण उनके घर में यह तीसरी मौत हुई है. परिवार में तीनों ही मौतें आत्महत्या करने से हुई है. इसके अलावा एक बेटी की मानसिक हालत सही नहीं है.