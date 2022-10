हिसार: गुजरात हादसे की वजह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए (Kejriwal Adampur by election visit cancel) हैं.

बता दें कि आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा था. हरियाणा आदमपुर उपचुनाव के लिए बालसमंद में आयोजित रोड शो के कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले थे. लेकिन अब उनके इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है.



बालसमंद में आयोजित रोड शो (AAP road show at Balsamand in Adampur) का नेतृत्व अब पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर, सांसद व हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के साथ ही वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा और पूर्व सांसद डॉ. अशोक तंवर करेंगे. वहीं आम आदमी पार्टी का ये रोड शो बालसमंद समेत एक दर्जन से ज्यादा गांव से होकर गुजरेगा.

यह भी पढ़ें-आदमपुर उपचुनाव: आज बालसमंद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वोट की करेंगे अपील

बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन सिंह मान भी आदमपुर हलके के कई पंजाबी बाहुल्य गांव में रोड शो कर चुके हैं. आदमपुर उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को मतदान होगा. उपचुनाव में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

3 नवंबर को होने वाले उप-चुनाव के लिए 57 गांव में 180 बूथ बनाए गए हैं. विधान सभा क्षेत्र में कुल 1 लाख 71 हजार 473 मतदाता हैं, जिनमें 91 हजार 805 पुरूष और 79 हजार 668 महिला मतदाता हैं.