हिसार: पुलिस द्वारा 12 जून से 26 जून तक "नशे से आजादी पखवाड़ा" (campaign of freedom from drugs in Hisar) अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने "नशे से आजादी पखवाड़ा" अभियान के तहत नशे का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की है. जिला पुलिस हिसार की नशा निरोधक टीम ने दो तस्करों को नहर के पास से गिरफ्तार (drug smuggler arrested in hisar) किया है.

तस्करों के पास से पुलिस को तीन प्लास्टिक के कट्टों में 52 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. इसके साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिन तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनका काबरेल, हिसार निवासी धर्मपाल व गोपी बताया जा रहा है. निरीक्षक कांशीराम ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि काबरेल, हिसार निवासी धर्मपाल व गोपी नशीले पदार्थ का व्यापार करते हैं. ये तस्कर गांजा बेचने का काम करते हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम गुन्जार गांव की नहर के पास पहुंची तो दोनों गुन्जार गांव की नहर क्रॉसिंग के पास तीन प्लास्टिक के कट्टे लिए खड़े थे. पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर (drug de-addiction campaign in hisar) लिया. जीएसएसएस माजरा के प्रधानाचार्य की मौजूदगी में धर्मपाल व गोपीराम के पास रखे कट्टों की तलाशी ली गई (Drug dealers caught in Hisar).

इन कट्टों में नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ. तीनों कट्टों से 52 किलो 500 ग्राम बरामद हुआ. बरामद गांजे को पुलिस ने कब्जे में लेकर धर्मपाल और गोपीराम के खिलाफ थाना सदर हिसार में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है. आज आरोपियों को अदालत में पेश होना (Hisar crime news) है.

