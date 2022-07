हिसार: गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (guru jambheshwar university of science and technology) ने पोस्ट ग्रजुऐट कोर्सों के लिए दाखिला प्रकिया (admission process in guru jambheshwar university) आरंभ कर दी है. विश्वविद्यालय ने 38 रेगुलर पोस्ट ग्रजुऐट कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है.

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (guru jambheshwar university hisar) वर्तमान समय की जरुरतों तथा विज्ञान एवं तकनीक को ध्यान में रखते हुए कोर्सों का संचालन कर रहा है. विश्वविद्यालय के कोर्सों के प्रति देशभर के विद्यार्थियों का रुझान है. अब तो विश्वविद्यालय के प्रति विदेशी विद्यार्थियों का आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है. कुलपति ने बताया कि मास्टर ऑफ फिजियोथैरपी को छोड़कर विश्वविद्यालय के यूजीसी कोर्सों में दो अतिरिक्त सीटें हरियाणा निवासी इकलौती लड़की संतान के लिए आरक्षित हैं.

इसी प्रकार एक सीट नार्थ ईस्ट के आवेदकों या कोविड-19 में अपने माता-पिता को खो चुके हरियाणा के आवेदकों के लिए आरक्षित है, जबकि एक सीट कश्मीर से विस्थापितों के लिए आरक्षित है. उन्होंने बताया कि संपूर्ण दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी व नियमानुसार संचालित की जाएगी. पीडीयूसीआईसी के निदेशक मुकेश अरोड़ा ने बताया कि विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए नेटबैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से आवेदन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 है.

जबकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है. 11 अगस्त को आवेदक अपने आवेदन को अपडेट या गलती सुधार कर सकता है. स्पोर्टस वेटेज के उम्मीदवारों की संभावित स्कोर लिस्ट 13 अगस्त को जारी की जाएगी. 17 अगस्त तक आवेदक अपनी कोई आपत्ति या वेटेज संबंधित कागजात भेज सकता है. उसके बाद दाखिले के लिए एक एग्जाम लिया जाएगा. जिसके अंक के आधार पर दाखिला मिलेगा. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 12 अगस्त से एमबीए तथा एमकॉम के लिए तथा 19 अगस्त से अन्य सभी पीजी कोर्सों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.