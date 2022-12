वीडियो.

गुरुग्राम: हिमाचल के बाद अब हरियाणा में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी राजनीति पकड़ने लगा है. गुरुग्राम पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि लोगों को झूठे आश्वासन देकर कांग्रेस हिमाचल में आ गई, लेकिन आज का वोटर समझदार है. वो विकास पर अपना मत देता है और जो वादे हिमाचल में किए हैं, उन्हें पूरा कैसे करेगी नई सरकार ये देखने वाली बात होगी. (Old Pension Issue in haryana) (Devendra Babli on OPS in Haryana )

हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर में नवनिर्वाचित जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को सरकार की 10 सूत्रीय कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया. इसके साथ ही उन्होंने गांवों में निष्पक्षता के साथ काम करवाने की भी अपील पंचायत प्रतिनिधियों से की. (Devendra Babli in Gurugram)

सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सरकार द्वारा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है. इसमें ग्राम सचिवालयों के आधुनिकीकरण, गांवों में कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 2 लाख से उपर के विकास कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग, गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंधन, पौधारोपण करके गांव हरा-भरा करना, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कार्ययोजना, ठोस कूड़ा- कचरा प्रबंधन, ई-लाइब्रेरी, आधुनिक इंडोर जिम तथा महिला संस्कृति केन्द्र आदि शामिल है. उन्होंने कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें गांव में निष्पक्षता और भाईचारे के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया.

पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि, सरकार का प्रयास है कि गांवों में लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हों. उन्होंने कहा कि आमजन को ग्रामीण अंचल में भी शहर की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांव में भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, जनता के पैसे का सदुपयोग पूरी ईमानदारी के साथ विकास कार्यों पर खर्च किया जाए. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से गांव में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने, जल संरक्षण पर ध्यान देने की अपील की. (Haryana panchayat minister devendra babli)

ये भी पढ़ें: अब प्रशासन नहीं, चंडीगढ़ विभाग से होगी मनरेगा घोटालों की जांच, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा-पंचायत मंत्री

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में हरियाणा विधायक दल की बैठक, बजट और शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर बातचीत