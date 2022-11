गुरुग्राम: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गौ तस्करों का आतंक (Terror of cow smugglers in Gurugram) थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार रात को एक बार फिर गौ तस्करों ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जमकर उत्पात मचाया. तस्करों को जब गौ रक्षकों ने पकड़ने का प्रयास किया तो तस्करों ने तेज रफ्तार पिकअप से गाय को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया. इसी दौरान तस्करों की पिकअप असंतुलित होकर पलट गई. इसकी वजह से एक तस्कर पिकअप के नीचे दब गया जबकि पिकअप के अंदर मौजूद दो अन्य तस्कर घायल हो गए. उधर, अंधेरे का फायदा उठाकर दो तस्कर भागने में भी कामयाब हो गए.



दरअसल, गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि एक पिकअप में सवार होकर कुछ तस्कर तिघरा गांव से गाय को चोरी कर रहे हैं. इन गाय को मेवात लेजाकर काटा जाना है. इस पर गौ रक्षकों की टीम तस्करों की पिकअप के पीछे लग गई. गौ रक्षकों को पीछे लगा देखकर तस्करों ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी. पिकअप में पीछे बैठे तस्करों ने गाय को चलती गाड़ी से नीचे फेंकना (Smugglers kept throwing cow On road in Gurugram) शुरू कर दिया ताकि गौ रक्षक रुक जाएं. कुछ ही दूरी पर एक मोड़ पर तेजी से गाड़ी मोड़ने के चक्कर में तस्करों की पिकअप गाड़ी पलट गई और पिकअप में पीछे बैठा युवक नीचे दब गया जबकि पिकअप के केबिन में मौजूद दो अन्य तस्कर घायल हो गए. वहीं, दो अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए.



सूचना मिलते ही सेक्टर-56 थाना पुलिस समेत एसीपी व डीसीपी मौके पर पहुंचे. इसके बाद गौ रक्षकों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इतना ही नहीं चलती पिकअप से फेंकी गई गाय को झज्जर के दादरी तोए स्थित गौशाला में इलाज के लिए भेजा गया है. घटना में घायल हुए दो तस्करों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनके खिलाफ केस दर्ज कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया (cow smuggler Arrest in Gurugram) है. जबकि दो की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी. मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने मौके से पिकअप गाड़ी भी कब्जे में ली है जिसके नंबर के आधार पर जांच की जा रही है.