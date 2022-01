फतेहाबाद: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार द्वारा सख्ती के बाद डीसी प्रदीप कुमार मंगलवार को बाजारों में निकले. उन्होंने शहर के कई इलाकों का दौरा किया. डीसी के निरीक्षण के दौरान कई लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई (Corona Rule Voilation In Fatehabad) दिए. सड़को पर जहां कई लोग बिना मास्क के वाहन चलाते हुए मिले तो कई दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लघंन करते हुए पाए गए. प्रदीप कुमार ने पुलिस को इन सभी के चालान काटने के आदेश दिए.

डीसी प्रशासनिक अमले के साथ सबसे पहले बीघड़ रोड पर रुके. यहां एक शख्स को बिना मास्क पहने देखकर उसे चेतावनी दी गई. इसके बाद उनका काफिला बस स्टैंड पहुंचा और यहां भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया. इसके बाद वे लालबत्ती चौक पहुंचे. यहां से लोगों के चालान कटने का सिलसिला शुरू हुआ. यहां कई दुकानदारों के चालान कटे.



डीसी प्रताप मार्केट से फव्वारा चौक, थाना रोड होते हुए पैदल-पैदल बाजार का निरीक्षण किया. थाने के बिल्कुल सामने से गाड़ी में बैठकर जवाहर चौक, डीएसपी रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे. इस दौरान बाजार में गहनता से निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ एसडीएम राजेश कुमार, डीआईपीआर डिप्टी डायरेक्टर डॉ.साहिब राम गोदारा, एपीआरओ विनय बैनीवाल व चालान काटने के लिए नगर परिषद की टीम भी मौजूद रही.

बता दें कि हरियाणा में कोरोना से हालात (Haryana Corona Update) बिगड़ते जा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. सोमवार को प्रदेशभर से 793 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही हरियाणा में एक्टिव मरीजों (Haryana Corona Active Case) की संख्या 3107 हो गई है. पिछले 24 घंटे में हरियाणा के 18 जिलों से नए केस मिले हैं. वहीं प्रदेश में 8 नए ओमीक्रोन के मामले (new omicron cases Haryana) मिले हैं.

इसी के साथ प्रदेश में कुल 71 ओमीक्रोन के मामले सामने (omicron cases in Haryana) आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 59 ओमीक्रोन मरीज ठीक हो गए हैं. फिर भी प्रदेश में 12 ओमीक्रोन के एक्टिव मामले हैं. वहीं सोमवार को मिले कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 460 मरीज गुरुग्राम (New Corona Cases In Gurugram) से सामने आए हैं. इसके अलावा 110 मरीज फरीदाबाद से, 41 मरीज अंबाला से, 35 मरीज पंचकूला से, 33 मरीज करनाल से मिले हैं. प्रदेश में कुल 4 जिले ऐसे हैं, जहां सोमवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला.



