चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में बीते 4 नवंबर को सुबह सैर पर निकले 55 साल के व्यक्ति को उसके दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. जिसके बाद घायल व्यक्ति ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. वहीं दादरी जिला पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर (blind murder in charkhi dadri) का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को काबू किया है.

आरोपियों ने पुलिस के सामने अपराध कबूला कि मृतक द्वारा दी गई गाली बर्दाश्त नहीं हुई तो उसे आग लगाकर मौत के (murder in charkhi dadri) घाट उतार दिया. मुख्य आरोपी मर्डर केस में जमानत पर बाहर आया हुआ था और उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. वहीं हत्या मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.



दरअसल पूरे मामले की जानकारी एसपी दीपक गहलावत ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्लाइंड मर्डर (blind murder in charkhi dadri) का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि चरखी दादरी के इमलोटा गांव के 55 साल के कुलवंत सिंह को उसके गांव के साथी शांतनु ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत (murder case in charkhi dadri) के घाट उतारा. आरोपी वहीं से फरार हो गए.

एसपी ने बताया कि रात के अंधेरे में हुई वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया था. पुलिस की स्पेशल टीम के इंचार्ज एसआई दिलबाग सिंह की टीम द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी गांव इमलोटा निवासी शांतनु उर्फ जर्मनी और झज्जर के माजरा-दुबलधन निवासी राहुल उर्फ मोन्टी को काबू किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि कुलवंत उसे अपराधी कहते हुए मां-बहन की गंदी गालियां देता था. जो बर्दाश्त नहीं हुआ और दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या (blind murder in charkhi dadri) करने की प्लानिंग बनाई थी.

एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि मुख्य आरोपी गांव इमलोटा निवासी सांतनू उर्फ जर्मनी एक हत्या के केस में जमानत पर आया हुआ था. इसी दौरान दाेस्तों के साथ कुलवंत की रेकी की और 4 नवंबर को सैर पर जा रहे कुलवंत पर पैट्रोल डालकर आग लगाकर फरार (blind murder in charkhi dadri) हो गए थे.गंभीर अवस्था में कुलवंत को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी (dadri police arrested two accused) के लिए पुलिस की टीमें फील्ड में उतार गई हैं. साथ ही एसपी ने बताया कि वो हत्या के दौरान इस्तेमाल हुई बाइक को भी बरामद करेंगे. आगामी कार्रवाई में कोई और भी खुलासा होने की संभावना है उस पर भी नजर रखी जाएगी.

