हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजे: भूपेंद्र हुड्डा बोले- बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही कांग्रेस

हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के परिणाम आ चुके हैं. कांग्रेस ने 40 सीटों पर कब्जा किया है जबकि बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई हैं. इसपर हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा (bhupinder hooda on congress victory in himachal) ने प्रतिक्रिया दी है.

हिमाचल के नतीजों का हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा असर- श्रुति चौधरी

दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी नतीजों का (election results in Himachal and Gujarat) दिन है, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है जिसको लेकर श्रुति चौधरी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत का असर हरियाणा में भी निश्चित तौर पर पड़ेगा.

करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक: 26 जनवरी को देश में प्रदर्शन का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. वीरवार को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक (samyukt kisan morcha meeting in karnal) की. बैठक में प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई.

अंबाला नगर निगम में सर्वसम्मति से हुआ सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव

अंबाला नगर निगम (Nagar Nigam election ambala) में 2 वर्ष के इंतजार के बाद आखिरकार डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर (election of senior and deputy mayor) का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया.

रोहतक में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन जारी, बॉन्ड पॉलिसी संशोधन के गजट नोटिफिकेशन की मांग

बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ रोहतक में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन (mbbs students protest in rohtak) जारी है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी.

कनाडा भेजने का झांसा देकर अंबाला में ठगी, 15 लाख लेकर थमाया नकली वीजा

अंबाला में विदेश भेजने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठगने (fraud in Ambala to sending Canada) का मामला सामने आया है. पीड़ित ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं दूसरे की तलाश की जा रही है.

3 फरवरी से होगा अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज, सात साल बाद पाकिस्तान को मिली एंट्री

हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले (surajkund international handicrafts fair faridabad) का आगाज 3 फरवरी को होगा. ये मेला 19 फरवरी 2023 तक चलेगा. खास बात ये है 7 साल बाद पाकिस्तान को मेले में एंट्री मिली है.

रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में महिला कर्मचारी ने काटी हाथ की नस, तीन कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप

रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल (rewari civil hospital) में ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी ने हाथ की नस काट ली. महिला ने पीएमओ समेत अस्पताल के 3 कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है.

कैथल में लूट और फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पंजाब हरियाणा में देते थे वारदात को अंजाम

पंजाब-हरियाणा में लूट और फिरौती (Robbery and extortion in Punjab-Haryana) के लिए अपहरण और हत्या करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों (robbery gang arrested in Kaithal) को कैथल पुलिस ने पकड़ा है.

किसान भाईयों खातर काम की खबर! फूलों की खेती कर एक एकड़ से 4 लाख तक कमा रहा हरियाणा का किसान

हरियाणा में फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव में किसान यश मोहन सैनी ने 20 एकड़ जमीन में फूलों की खेती (Floriculture in Faridabad) और 10 एकड़ में औरनामेंटल प्लांट लगाया है. वो एक एकड़ से 4 लाख रुपये तक कमा लेते हैं.