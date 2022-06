Bharat Bandh in Sonipat: अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र एकता मंच का प्रदर्शन, 'आप' ने किया समर्थन

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया (bharat bandh against agnipath scheme) है. जिससे देखते हुए हरियाणा के हर जिला सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दरअसल सोनीपत के छात्र एकता मंच (Student Ekta Manch Sonipat) द्वारा रेल रोको अभियान चलाया (Rail roko campaign in Sonipat) गया.

अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. इस योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है. जिससे देखते हुए हरियाणा के हर जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पलवल में भी पुलिस ने सुरक्षा (police force deployed in palwal) को बढ़ा दिया है.

करनाल: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है. देश के युवा केंद्र सरकार की इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है. भारत बंद को लेकर करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया (karnal sp on bharat bandh) ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को युवा अंजाम ना दें. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी समर्थक काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने वीडियो (gurpatwant pannu new video) जारी कर हरियाणा को खालिस्तान बनाने का दावा किया है.

अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में आज भारत बंद का असर दिख रहा (agnipath scheme protest) है. इसी के तहत हरियाणा के जिला सिरसा में भी युवाओं द्वारा जिले के टोल नाकों को 2 घंटे तक बंद कर प्रदर्शन किया (bharat bandh impact in sirsa) गया. इस दौरान युवाओं को किसानों का भी पूरा समर्थन (youth protest in sirsa against agnipath scheme) मिला.

हिसार पुलिस द्वारा "नशे से आजादी पखवाड़ा" (drug de-addiction campaign in hisar) अभियान चलाया जा रहा है. यह पखवाड़ा 12 जून से 26 जून तक चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है.

21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी कड़ी में हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 (International Yoga Day 2022) मनाया जाएगा. जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयुष निदेशालय की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किए जाने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों की सूची जारी कर दी गई (Yoga Day celebrate in haryana) है. पढ़ें पूरी खबर...

भारतीय सेना में महिलाओं के पहले एनडीए (National Defense Academy) बैच में रोहतक के सुडाना गांव की बेटी शनन ढाका ने प्रथम रैंक (NDA Topper Shanan Dhaka) हासिल कर जिले के साथ-साथ प्रदेश का नाम रोशन किया (first ever batch of women cadets) है. पढ़ें पूरी खबर...

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले यमुनानगर में योगा मैराथन का आयोजन (Yoga Marathon organized in Yamunanagar) किया गया. इस दौरान मैराथन में 500 बच्चों ने भाग लिया. मॉडल टाउन के नेहरू पार्क से सुबह 6 बजे जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की. पढ़ें पूरी खबर..

रक्षा मंत्रालय के अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme Protest) को वापस न लिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया (Bhupinder Singh Hooda on Agnipath Scheme) है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फौज में ठेके पर नौकरी देश हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा तभी देश भी सुरक्षित होगा. उन्होंने इजराइल से तुलना किए जाने को गलत करार दिया. पढ़ें पूरी खबर...