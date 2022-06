Alert in Rohtak: बलराज कुंडू बोले-अग्निपथ योजना देश और युवाओं के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक

महम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अग्निपथ योजना को देश व युवाओं के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक करार दिया (Balraj Kundu on Agneepath Scheme) है. वहीं प्रदेशभर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर वीरवार रात को जिला पुलिस द्वारा जिले में अलर्ट जारी कर दिया है. जिसके तहत कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल (Gurmeet Ram Rahim got parole) मिली है. रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से 1 महीने की पैरोल दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Oil Theft Gang Caught in Rohtak: तेल पाइप लाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 8 लाख कैश बरामद

रोहतक पुलिस ने जिला से गुजरने वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited) की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 8 लाख कैश भी बरामद किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पलवल के बाद बल्लभगढ़ में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद, अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा आदेश

सेना में भर्ती के लिए आई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा में वीरवार को कई जगह हिंसक प्रदर्शन (Agneepath Scheme Protest in haryana) हुए. हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा गृह विभाग ने पलवल में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी. अब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पलवल में अग्निपथ प्रदर्शन मामला: 45 नामजद समेत 1 हजार पर FIR, 30 गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

हरियाणा के पलवल जिले में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सरकार सख्ती के मूड में आ गई है. इस मामले में पुलिस ने करीब एक हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा (FIR on agneepath protesters in Palwal) दर्ज किया है. हिंसा के आरोप में अब तक 30 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं.

देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना करे सरकार, अग्निपथ योजना को ले वापस- दीपेंद्र हुड्डा

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निपथ योजना (deepender hooda on agnipath scheme) का विरोध किया है. दीपेंद्र ने कहा कि देश की सुरक्षा बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन है. ऐसे विषय पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए.

हरियाणा रोडवेज में पानीपत डिपो इनकम में रहा सबसे टॉप, प्रतिमाह इतनी हुई आय

चंडीगढ़ और दिल्ली डिपो को छोड़कर इनकम के मामले में हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) के जिला पानीपत डिपो (Panipat depot got first place) ने प्रथम स्थान हासिल किया है. बता दें, डिपो की रोजाना आय 16 लाख रुपये से लेकर 17 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है, जो पहले 4 लाख रुपये तक हुआ करती (Income Of Panipat Depot) थी. पढ़ें पूरी खबर...

Haryana urban body Election: जानिए इस बार हरियाणा निकाय चुनाव में कितनी है उम्मीदवारों के खर्च की सीमा

हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान की तारीख करीब आ रही है. 17 जून को चुनाव प्रचार थम जायेगा. इस बार उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बदले हैं. कैंडिडेट के प्रचार में खर्च की सीमा (Expenditure limit in Haryana civic election) को इस चुनाव में बढ़ा दिया गया है.

Student CM Manohar Lal: अगले महीने सीएम मनोहर लाल देंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा

मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय के छात्र भी हैं. सीएम मनोहर लाल अगले महीने होने वाली कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय की परीक्षा (Haryana Chief Minister Manohar Lal exam) देंगे. कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय ने अपने सभी पाठ्यक्रमों की डेट शीट जारी कर दी है.

Weather Update of Haryana: देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार, जानें हरियाणा का हाल

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 20 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया (Weather Update of Haryana) है. बारिश होने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसेगी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी.

