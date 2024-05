हरियाणा में चुनाव प्रचार धुआंधार, रोहतक में जेपी नड्डा को रोड शो LIVE - JP Nadda Road show in Rohtak

रोहतक: हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं. बीजेपी ने इस सीट से सांसद अरविंद शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है. वहीं उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा हैं. मंगलवार को जेपी नड्डा ने रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील की. जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली. रोहतक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जींद में रैली को संबोधित करेंगे. इसके जरिए जेपी नड्डा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे. सोनीपत में बीजेपी ने मोहन लाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है. रोहतक: हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं. बीजेपी ने इस सीट से सांसद अरविंद शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है. वहीं उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा हैं. मंगलवार को जेपी नड्डा ने रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील की. जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली. रोहतक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जींद में रैली को संबोधित करेंगे. इसके जरिए जेपी नड्डा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे. सोनीपत में बीजेपी ने मोहन लाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है.

Last Updated : May 21, 2024, 11:59 AM IST