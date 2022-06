Municipal Elections In Haryana: हांसी और बरवाला दोनों में त्रिकोणीय मुकाबला, जाति फैक्टर रहेगा अहम

हरियाणा में निकाय चुनाव (civic election in haryana) के लिए 19 जून को मतदान होगा. ज्यादातर नगर पालिका और नगर परिषद में पहली बार सीधे तौर पर चेयरमैन का चुनाव हो रहा है. हिसार जिले के 2 शहरों में चुनाव होना है.

Haryana Weather Update: प्रदेश में मेहरबान होने वाला है मौसम, इस तारीख से झमाझम बारिश के आसार

हरियाणा में तपती जलती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है. प्रदेश में झमाझम बारिश (rain in Haryana) होने के आसार बन रहे हैं. गरज चमक और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी.

Haryana Education Board: बोगस एसएलसी के चलते सीनियर व सेकेंडरी परीक्षा के स्टूडेंट्स के रोके गए परिणाम

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी परीक्षा मार्च-2022 बोगस एसएलसी के चलते रद् कर दी गई है. जिन विद्यालयों द्वारा एसएलसी (बोगस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) की प्रतियां एनरोलमेंट रिटर्न के साथ बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई.

Civic Election in Haryana: जानें किसके सिर सजेगा फिरोजपुर झिरका नगरपालिका के चैयरमेन का ताजट

हरियाणा में निकाय चुनाव (municipal elections in haryana) के लिए 19 जून को मतदान किया जाएगा. इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है. फिरोजपुर झिरका नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवार लोगों से वोट मांग रहे हैं.

अंबाला छावनी से 30 जून तक सभी रेल गाड़ियां रिस्टोर होने की संभावना, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

अंबाला छावनी से चलने वाली सभी रेल गाड़ियों को 30 जून तक रिस्टोर करने की संभावना (All trains restored In Ambala Cantonment) है. जिससे प्रदेश और साथ लगते राज्यों के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी. बता दें, हरियाणा में बिजली की कमी का असर रेलवे पर भी पड़ा. जिसकी दिक्क्त दूर होते ही रेलवे यात्रियों को सब सुविधाएं मिल (trains restored In Ambala by 30 June) पाएंगी. पढ़ें पूरी खबर...

New Corona Advisory in Chandigarh: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई एडवाइजरी

कोरोना के बढ़ते केस के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी जारी (Corona's new advisory issued) की है. इस नई एडवाइजरी में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं.

Road Accident in Rewari: बाइक चालक की लापरवाही दंपत्ति पर पड़ी भारी, पत्नी की मौत तो पति की हालत गंभीर

रेवाड़ी में बाइक चालक के लापरवाही एक दंपत्ति को भारी पड़ गई. कार सवार पति पत्नी ससुराल जा रहे थे, तभी अचानक बाइक चालक के सामने आ जाने से कार अनियंत्रित हो (Road Accident in Rewari) गई. कार कार अनियंत्रित होने से पत्नी की मौत हो गई और पति की हालत नाजुक है.

Animal Vaccination In Haryana: गलघोटू की बीमारी से बचाने के लिए पशुओं को लगाई जाएगी वैक्सीन

पशुपालन विभाग की तरफ से हरियाणा में मुखुर और गलघोटू की बीमारी की वैक्सीन (animal vaccination in haryana) लगानी शुरू की गई है.

उत्तराखंड STF ने सोनीपत से साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, KBC के नाम पर ठगे थे ₹31 लाख

उत्तराखंड एसटीएफ ने हरियाणा के सोनीपत से साइबर अपराधी अनुज कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी अनुज कुमार ने देहरादून के राजेंद्र कुमार से कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी के नाम पर 31 लाख रुपए की ठगी की थी.

Road accident in sonipat: तेज रफ्तार ने ली तीन की जान, एक की हालत गंभीर

सोनीपत में सड़क में हादसा हुआ (road accident in sonipat) है. सड़क हादसे में तीन दोस्तो की मौत हो गई और एक की हाल गंभीर बताई जा रही है. चारो दोस्त दिल्ली से आए हुए थे. तेज रफ्तार की कहर ने तीन की जिंदगी छीन ली.