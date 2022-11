करनाल में सड़क हादसा: खराब खड़े ट्रॉले में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

मंगलवार को करनाल में सड़क हादसा (road accident in karnal) हो गया. खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब खड़े ट्रॉले में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. करनाल में ट्रक ट्रॉले की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

Charkhi Dadri News: विकास की नई इबारत रखेंगे चरखी दादरी के 40 सरपंच, एकजुट होकर लिया संकल्प

चरखी दादरी में नवनियुक्त सरपंच ने सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प (Resolution of Sarpanch in Charkhi Dadri) लिया. पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कहा कि सरकार गांव के नये चौधरियों के विकास में मदद करेगी तो भविष्य में सरकार को ही फायदा होगा.

हरियाणा में पेंशनर्स को अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

हरियाणा में पेंशनर्स (Pensioners In Haryana) के लिए एक नई सुविधा लांच की गई है. दरअसल पेशनर्स को अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब घर बैठे ही पेंशनर्स जीवित प्रमाण-पत्र (Pensioners Life Certificate) बनवा सकते हैं.

रोहतक में शुगर मिल्स में घाटे को पूरा करने के लिए लगाए जाएंगे एथनॉल प्लांट: सहकारिता मंत्री

रोहतक में शुगर मिल्स में घाटे को पूरा करने के लिए एथनॉल प्लांट (sugar mills in Rohtak) लगाने की तैयारी की जा रही है. भाली आनंदपुर स्थित शुगर मिल के पिराई सत्र के शुभारंभ में पहुंचे सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बार कोशिश की जाएगी कि किसानों का गन्ना बाहर के प्रदेशों में न जाने दिया जाए.

गुरुग्राम में होगा पहला इंडस्ट्रियल EXPO, 100 से ज्यादा कंपनियां लेगी हिस्सा

गुरुग्राम में 18 नवंबर से 20 नवंबर तक पहले इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है. गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 (Gurugram Industrial Expo 2022) का आयोजन नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल (National Human Welfare Council) के द्वारा आयोजित किया जा रहा है.

बासमती धान के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे खिले, 5500 प्रति क्विंटल पहुंचा भाव

करनाल में बासमती धान के अच्छे दाम मिलने से किसानों में खुशी देखी जा रही है. हालांकि बारिश की वजह से बासमती धान की उपज अधिक नहीं हो सकी है. फिर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार भाव अच्छे मिलने से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं.

रेवाड़ी में वोट न डालने पर गोली मारने की दी धमकी , जीते उम्मीदवार के पिता को कॉल कर कहा- तुझे खत्म करूंगा

रेवाड़ी में वोट ना डालने पर गोली मारने की धमकी (Threatened to shoot for not voting in Rewari) का मामला सामने आया है. ये धमकी धारूहेड़ा ब्लॉक समिति का सर्वसम्मति से सदस्य बने लाल बहादुर के पिता को मिली है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

पानीपत में नाबालिग छात्रा से रेप, ट्यूशन टीचर के भाई पर आरोप

पानीपत में नाबालिग छात्रा से रेप (rape with minor girl student in panipat) की खबर सामने आई. खबर है कि पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में सातवीं क्लास की छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी. वहीं ट्यूशन टीचर के भाई ने छात्रा से रेप किया.

रेवाड़ी में ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत 3 घायल, हादसे के बाद मची चीख पुकार

सोमवार सुबह रेवाड़ी में हुए हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो (Road Accident In Rewari) गई. दरअसल खरखड़ा गांव के पास एक डबल डेकर बस को गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक की टक्कर से बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चीख-पुकार मच गई.

Kaithal Crime news: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई 6 युवतियां

कैथल के ढांड रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक गतिविधियां चल रही थी. सोमवार को पुलिस ने सूचना के आधार पर कैथल स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी की. इस दौरान 6 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिली. पुलिस को मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं.