IMA POP: देश को मिले 314 सैन्य अफसर, मित्र देशों के 30 जीसी पास आउट, पवन को गोल्ड मेडल

आज देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड हुई. पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 सैन्य ऑफिसर मिल गए हैं. आज की पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं. उत्तराखंड के 29 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सेना में अफसर बने हैं. पवन कुमार को स्वार्ड ऑफ ऑनर के साथ बेस्ट कैडेट का गोल्ड मेडल मिला है.

हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद बोले CLP नेता, ताबड़तोड़ प्रचार के बाद भी जनता ने कांग्रेस को चुना

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत (Congress won in Himachal Pradesh) पर सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया है. बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया बावजूद इसके जनता ने कांग्रेस को चुना है.

'CM बदले जाने की बात मात्र एक अफवाह, हरियाणा में फिर बनेगी BJP की सरकार'

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें उन्होंने 16 में से 11 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया. वहीं, उन्होंने इस दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. (JP Dalal meeting in Gurugram) (JP Dalal reached Gurugram)

JJP 5th Foundation Day: रैली के जरिए जेजेपी ने फूंका 2024 का चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं से कहा-तैयार रहें

भिवानी में जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया (Foundation Day of Jannayak Janata Party) गया. पार्टी ने स्थापना दिवस के मौके पर आगामी 2024 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता तक अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी. साथ ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी.

हिसार में प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करने वाला झोलाछाप डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा

हिसार में प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हिरासत में ले लिया है. आरोपी मेडिकल स्टोर में काम करता था.

अंबाला में नशा तस्कर गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा अफीम और 80 हजार कैश बरामद

अंबाला में नशा तस्करी के मामले लगातर बढ़ रहे हैं. ताजा मामले में अंबाला पुलिस ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बिहार से हो रही नशा तस्करी पर नकेल कसते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. (Drug smugglers arrested in Ambala)

हिसार में ऑनलाइन ठगी: शातिरों ने ICICI बैंक खाते से उड़ाए 2.67 लाख रुपए

हरियाणा के हिसार में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. यहां शातिरों ने एक व्यक्ति के आईसीआईसीआई बैंक खाते से 2 लाख 67 हजार 918 रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए. बरवाला थाना पुलिस ने अज्ञात शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. (Online fraud case in Barwala) (Online fraud case in Hisar)

करनाल में वकील पर जानलेवा हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर धमकाने का भी आरोप

करनाल में नई अनाज मंडी के पीछे बजीदा रोड पर एक वकील (Lawyer attacked in Karnal) पर जालेवा हमला कर दिया. वकील ने कॉलोनाइजर और उसके साथियों पर हमला करने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी देने का आरोप लगाया है.

रेवाड़ी में 53 लाख की धोखाधड़ी, रुपए लेकर परिवार सहित भागा फर्म का संचालक

रेवाड़ी में एक दुकानदार के साथ 53 लाख की धोखाधड़ी (Fraud in Rewari) करने का मामला सामने आया है. जब दुकानदार ने रुपए वापस मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी परिवार सहित फरार हो गया. पीड़ित ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

India vs Bangladesh : तीसरे वनडे मैच में इशान किशन की धुंआधार पारी, 100 रन के पार पहुंची टीम

अगर बांग्लादेश की टीम शनिवार को तीसरे मैच में भी जीत हासिल करती है तो उसके लिए यादगार सीरीज हो जाएगी. वहीं टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी. रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया के लिए यह काम आसान नहीं होगा. कई घायल खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में केएल राहुल को एक बड़ी परीक्षा होगी. फिलहाल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा है.