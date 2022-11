उपचुनाव परिणाम LIVE: बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी जीती, गोपालगंज में भी आगे, यूपी में बीजेपी जीती, हरियाणा, ओडिशा में आगे

छह राज्यों में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Assembly bypolls) के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है. शुरुआती रूझानों में बिहार में गोपालगंज में भाजपा, हरियाणा, यूपी, ओडिशा में भी भाजपा, तेलंगाना में टीआरएस, महाराष्ट्र में उद्धव गुट (शिवसेना) आगे हैं. मोकामा सीट पर आजेडी जीत चुकी है. जिन सीटों पर मतगणना हो रही है.

LIVE: जीत की ओर बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, 7वें राउंड की मतगणना के बाद 15874 वोटों की बढ़त, कार्यकर्ताओं में जश्न

फरीदाबाद में 10 साल के बच्चे की गंदे नाले में डूबने से मौत (child died in faridabad) हो गई. घटना फरीदाबाद एयर फोर्स चौक की है. खबर है कि बच्चे के नाले में गिरने के डेढ़ घंटे बाद लोगों को पता चला. बच्चे को नाले से निकालकर बीके अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया फ्लाईओवर और अंडरपास का उद्घाटन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में फ्लाईओवर और अंडरपास का उद्घाटन किया. लोगों ने आरोप लगाया कि जिस फ्लाईओवर का सीएम ने उद्घाटन किया है वो लोगों का आशियाना तोड़कर बनाया गया है. इसका उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला.

बल्लभगढ़: घर में घुसकर लाठी डंडों से टीचर की बेरहमी से पिटाई, देखें वीडियो

फरीदाबाद: सीकरी गांव बल्लभगढ़ में टीचर की पिटाई (teacher beaten up in ballabhgarh) का वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ लोग सरकारी टीचर को लाठी-डंडों से बेहरमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. खबर लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस पूरी घटना में टीचर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है. मारपीट की वजहें अभी तक सामने नहीं आई हैं.

फरीदाबाद: गंदे नाले में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत

Rewari Crime News: रेवाड़ी में कुएं में तैरते मिले दो युवकों के शव, इलाके में सनसनी

रेवाड़ी में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर (two youths died in rewari) निकाला. दोनों युवक कुएं में कैसे पहुंचे इस बात की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी है.

हरियाणा सरकार की एमबीबीएस में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध बढ़ा, रोहतक के बाद करनाल में धरने पर बैठे छात्र

हरियाणा सरकार की एमबीबीएस में बॉन्ड पॉलिसी (Haryana Government MBBS Bond Policy) का विरोध अब पूरे प्रदेश में बढ़ गया है. रोहतक में देर रात छात्रों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और उन्हें हिरासत में लिये जाने से नाराज करनाल के कल्पना चावाल मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट भी प्रदर्शन पर उतर आये हैं. शनिवार को ये छात्र एडमिन ब्लॉक से निकलकर ओपीडी के बाहर आकर धरने पर बैठ गये.

CET एग्जाम: एडमिट कार्ड में युवती की जगह युवक की डिटेल, गड़बड़ी के कारण अभ्यार्थी नहीं दे पाई परीक्षा

हरियाणा में सामान्य पात्रता परीक्षा (common eligibility test in haryana) का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की वजह से अभ्यार्थी परीक्षा नहीं दे पा रहे.

हरियाणा में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जानें कीमतों में कितना हुआ बदलाव

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (Petrol and Diesel New Rate In Haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

गुरुग्राम चिंतल्स पैराडिसो सोसायटी के D टावर को गिराने का आदेश जारी, नोएडा के Twin Tower की तरह होगा जमींदोज

गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंतल्स पैराडिसो (Gurugram Chintels Paradiso Society) सोसायटी के D टॉवर को गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं. नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर चिंतल्स पैराडिसो के इस टावर को गिराया जायेगा. इसको लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन नोएडा अथॉरिटी से लगातार संपर्क में है.