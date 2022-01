चंडीगढ़: हरियाणा हायर एजुकेशन की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निशुल्क ट्रांसपोर्ट सर्विस (free transport service to girls in haryana) दिए जाने का फैसला लिया गया है. हाल ही में 29 नवंबर 2021 को हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आनंद मोहन शरण की ओर से इस मामले को लेकर बैठक की गई थी. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

बता दें कि हरियाणा हायर एजुकेशन विभाग (Haryana Higher Education Department) की ओर से 5 जनवरी को लेटर लिखकर हरियाणा के सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को लड़कियों के लिए बसें फ्री करवाने को कहा गया है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली छात्राओं फ्री ट्रांसपोर्टेशन सेवा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है.

हरियाणा हायर एजुकेशन विभाग की ओर से जारी पत्र

बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में छात्राओं को बस सेवा की समस्या (Girls Student Bus Service Problem in haryana) से जूझना पड़ता है. फतेहाबाद जिले के रतिया कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी बसों की समस्या को लेकर अवाज उठाई थी. छात्राओं का कहना था कि रतिया बस स्टैंड से लेकर केटी कॉलेज और महिला कॉलेज तक बस सेवा की काफी कमी है. इसके चलते विद्यार्थियों को बसों में लटककर (students on roof of bus in fatehabad) सफर करना पड़ता है. कभी-कभी तो छात्र बसों की छत पर बैठकर कॉलेज जाते हैं.

