चंडीगढ़: शनिवार की रात दिसंबर की सबसे ठंडी रात रही (cold in chandigarh) है. जहां तापमान सबसे न्यूनतम 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शनिवार की देर शाम चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाया (Dense fog in Chandigarh Punjab and Haryana) रहा. वहीं तेज रफ्तार के साथ शीतलहर भी बढ़ती हुई नजर आई. चंडीगढ़ में दो साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है.

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा

बता दें कि 2020 में न्यूनतम तापमान 2.7 दर्ज किया गया था. वहीं बीते शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं रविवार का दिन भी घनी धुंध और शीतलहर के साथ शुरू हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार शाम सात बजे तक अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस का रहने का अनुमान जाहिर किया. वहीं रात होने तक मौसम में बदलाव देखा गया. वहीं एयर क्वालिटी की बात करें तो एक्यूआई 320 वेरी पुअर रहा.

मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि आने वाले दो दिनों में काफी ठंड पड़ेगी. गहरी धुंध भी रहेगी. इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है. अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई स्थानों पर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है. इसकी वजह से कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है. रविवार सुबह और शाम को घने कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा. कोहरे की चादर से पूरा शहर सुबह 11 बजे तक ढका रहा. इस दौरान विजिबिलिटी कम रही.



चंडीगढ़ में भीषण ठिठुरन

अमृतसर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के औद्योगिक केंद्र लुधियाना में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. वहीं पठानकोट, फरीदकोट और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान क्रमश: 6, 4.6 और 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और अंबाला में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं नारनौल, रोहतक, भिवानी और सिरसा में न्यूनतम तापमान क्रमश: 4.2, 5.8, 5.3 और 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं सोमवार की सुबह और शाम घनी धुंध रहेगी. दिन में बादल भी छा सकते हैं. अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हो सकती है. इसके साथ ही बर्फीली हवाएं भी दिन भर चल सकती है. मंगलवार को भी हल्की धुंध रहेगी. दिन के समय हल्के बादल छा सकते हैं. अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. नए साल की शुरुआत और क्रिसमस के साथ ही पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है.