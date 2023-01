यदि कोई ऐसी हरकत करता है, तो यह शर्मनाक है- अभय चौटाला

चंडीगढ़: नेशनल महिला एथलीट के लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप ने तूल पकड़ लिया है. महिला की शिकायत के बाद हरियाणा के खेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर को सौंपा है. खेलमंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोप और मामला दर्ज होने के बाद इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है. इनेलो नेता अभय चौटाला (INLD leader Abhay Chautala) ने कहा कि मेरे ऑफिस के अंदर प्रेसवार्ता रखी गई थी. उसी वक्त जूनियर महिला कोच मेरे ऑफिस आयी और सारी बात बताई.

उसके बाद जूनियर महिला कोच ने मीडिया के सामने अपनी सारी बातें भी रखीं. अभय चौटाला (abhay chautala on sandeep singh) ने कहा कि स्पोर्ट्समैन के साथ यदि कोई ऐसी हरकत करता है, तो यह शर्मनाक है. महिला खिलाड़ी बहुत संघर्ष करके यहां तक पहुंचती है. खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी एहसास हो गया कि खेल मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए. वहीं अभय चौटाला ने यह भी कहा कि पीटी ऊषा तक ये बात पहुंचती तो वह भी जूनियर महिला कोच के पक्ष में लिखती.

उन्होंने कहा कि इससे पहले जूनियर महिला कोच बहुत से अधिकारियों और मंत्रियों से मिली लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया. अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयान जारी करना चाहिए यदि मंत्री ने ऐसा किया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी हरियाणा से कोई यह पूछे की आपको किसने एसआईटी गठित करने के लिए कहा. यह सारा मामला तो चंडीगढ़ का है. चंडीगढ़ में ही सारा मामला हुआ था. एसआईटी बनाकर तो मंत्री को बचाने का कार्य किया जाएगा. आप कैसे यह सोच सकते हैं कि मंत्री के खिलाफ हरियाणा पुलिस कार्य करेगी. इनेलो नेता ने कहा कि मेरा संदीप सिंह के साथ द्वेष नहीं है.

संदीप सिंह का बतौर खिलाड़ी हमेशा सम्मान करता हूं. कल को संदीप सिंह की फैमिली के साथ ऐसा कोई वाक्या होता है तो मैं उसके साथ भी खड़ा होऊंगा. संदीप सिंह की छवि कौन क्यों खराब करेगा. हो सकता है उसी के पार्टी के लोग उसकी छवि खराब करने का काम कर रहे हो. चंडीगढ़ पुलिस को संदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. संदीप सिंह को तुरन्त गिरफ्तार करना चाहिए. इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जैसा व्यवहार आम आदमी के साथ होता है वैसा ही संदीप सिंह के साथ भी किया जाए.

वहीं इस्तीफा देने के बाद खेल मंत्री ने कहा है कि जांच रिपोर्ट सामने आने तक मैंने अपना विभाग मुख्यमंत्री को सौंपा है. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है. संदीप सिंह ने कहा कि मेरी छवि खराब होने के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया है. मैं चाहूंगा कि जूनियर कोच के द्वारा जो गलत आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच सही तरीके से हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने कहा कि, जांच होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी. (Haryana Sports Minister Sandeep Singh) (Sandeep Singh handed over his department to the CM) (Haryana CM Manohar Lal Khattar) बता दें कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है. नेशनल एथलीट और जूनियर महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. (fir against haryana sports minister sandeep singh) (Haryana Sports Minister Sandeep Singh).