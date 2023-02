करनाल: हिंदू पंचांग के अनुसार आज हिन्दू मास एवं वर्ष, शक सम्वत 1944, शुभकृत्, विक्रम सम्वत 2079, आज की तिथि षष्ठी 12:20 AM, 26 फरवरी तक, आज का नक्षत्र भरणी 03:59 AM, 26 फरवरी तक, आज का करण-कौलव और तैतिल है. आज का पक्ष शुक्ल पक्ष है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज का योग इन्द्र है. आज का वार शनिवार है.

आज का पंचांग: हिंदू पंचांग के अनुसार आज का सूर्योदय का समय सुबह के 6:56 बजे होगा जबकि आज का सूर्यास्त शाम के 6:23 बजे होगा. आज का चन्द्रोदय का समय सुबह के 10:15 बजे होगा जबकि आज का चन्द्रास्त का समय रात के 11:41 बजे होगा. आज सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा जबकि चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा. हिंदू पंचांग के मुताबिक आज दिन शनिवार है जबकि हिंदू माह फाल्गुन है. आज षष्टी व्रत है.



आज का शुभ मुहूर्त- हिंदू पंचांग के अनुसार आज का शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 बजे से 1:02 बजे तक है, आज अमृत काल का शुभ मुहूर्त 11:04 PM से 12:42 AM तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:19 AM से 06:07 AM तक, विजय मुहूर्त 2:07 PM से 2:53 PM तक, गोधूलि मुहूर्त 5:46 PM से 6:10 PM तक, निशिता काल-11:45 PM से 12:37 AM, 26 फरवरी तक है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज का शुभ योग त्रिपुष्कर 3:59 AM से 6:55 AM तक है.



आज का अशुभ समय- पंचांग के अनुसार आज का अशुभ मुहूर्त राहु काल 09:48 AM से 11:14 AM तक, कालवेला/अर्द्धयाम 13:20:36 से 14:06:45 तक, दुष्टमुहूर्त 08:27 AM से 9:13 AM, यमगण्ड- 2:06 PM से 3:32 PM, भद्रा नहीं है, गुलिक-06:25:14 से 07:51:46 तक, गंडमूल नहीं है.

आज का चन्द्रबल और ताराबल- हिंदू पंचांग के अनुसार आज का ताराबल अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद है जबकि चन्द्रबल मेष, वृषभ, सिंह, कुम्भ है.