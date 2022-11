भिवानी: हरियाणा के भिवानी शहर में लोहारू NH मार्ग-709 ई पर लोगों के लिए राहत भरी खबर है. NH 709 ई पर बने पुराने ओवर ब्रिज की कायापलट की जाएगी. क्योंकि इस पुल की जर्जर हालत बन चुकी है. यह पुल तंग भी है और वाहनों की आवाजाही भी यहां पर ज्यादा हो चुकी है. इसलिए इस पुल को तोडक़र भिवानी में नए ओवर ब्रिज (new over bridge in bhiwani) निर्माण किया जाएगा. साथ ही इसे चौड़ा भी किया जाएगा. यातायात को देखते हुए नए ओवर ब्रिज को सही तरीके से बनाया जाएगा ताकि शहर और ओवर ब्रिज पर किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो सके.

साथ ही रोड जाम की स्थिति ना हो और रोड एक्सीडेंट भी ना हो सके. लोगों की सभी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नए पुल (Development work in Bhiwani) का निर्माण किया जाएगा. दरअसल रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों और स्टेट बीएंडआर के अधिकारियों को साथ लेकर भिवानी शहर के लोहारू रोड फाटक, ओवर ब्रिज, हालवास गेट, देवसर चुंगी चौक, मंडी चौक और रेलवे लाइन तथा ओवर ब्रिज के पास बने सर्विस रोड का अवलोकन किया है. बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह (bjp mp dharmbir singh) ने कहा कि करीब एक वर्ष में यह पुल बनाकर लोगों को समर्पित किया जाएगा.

सांसद ने कहा कि आज दो प्रपोजल को लेकर विशेष बैठक ली गई है. जिसमें स्टेट बीएंडआर और रेलवे के इंजीनियरों को शामिल किया गया है इसके साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए मैप के अनुसार ओवर ब्रिज, लोहारू मार्ग रेलवे फाटक, देवसर चुंगी, मेहताब चौक सहित अनेक स्थानों पर जायजा लिया है. ताकि इन दोनों प्रपोजल को सिरे चढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि स्टेट बीएंडआर, एनएच और रेलवे द्वारा यह कार्य किया जा रहा है. करीब एक वर्ष में इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाएगा. जिस पर करोड़ों रूपये खर्च होंगे.

उसके बाद शहर के लोगों को ही नहीं बल्कि दूर-दराज से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी बड़े स्तर की सुविधा मिलेगी और लोगों को जाम से भी राहत मिल सकेगी. पुराना ओवर ब्रिज (old over bridge in bhiwani) तंग और जर्जर होने के कारण अक्सर यातायात को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा था. लेकिन जब यह पुल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राइट साइड में रेलवे के द्वारा भिवानी में नया ओवर ब्रिज करीब 14 माह में तैयार किया जाएगा.

साथ ही लेफ्ट साइड में 8 मीटर ऊंचे पिलरों पर नया ओवर ब्रिज मंडी से शुरू कर शिवनगर तक उतारा जाएगा. बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि दोनों तरफ से सर्विस से रोड बनाया जाएगा और सर्विस रोड को नीचे से जोड़ दिया जाएगा ताकि शहर के लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े. उन्होंने कहा कि स्टेट आरओबी को शिवनगर तक उतारा जाएगा.

बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह (bjp mp dharmbir singh) ने कहा कि शहर के अंदर पीछे एनएच को टेंडर दिया है. जिसका कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके बाद 51 सी पर पुराने फाटक का कार्य स्टेट बी एंड आर के द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रपोजल के लिए स्टेट बी एंड आर, एन एच और रेलवे द्वारा काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही यह कार्य पूरा होकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा.