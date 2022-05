रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा द्वारा प्रदेश सरकार पर ही लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रदेश सरकार को निशाने (Bhupinder Singh Hooda Attacks on Manohar lal khattar) पर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण बिना इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार (Bhupinder Singh Hooda on corruption in haryana) संभव नहीं है.

उन्होंने कहा कि आज भर्तियों से लेकर निगम, शराब, रजिस्ट्री समेत हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है. आज खुद भाजपा सांसद के आरोपों ने साबित कर दिया है कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप सच हैं. दरअसल 4 मई को रोहतक में हुई विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में डॉ. अरविंद शर्मा ने शहर में पेयजल व जल निकासी की योजना-अमरूत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मनोहर लाल खट्टर सरकार पर आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा (Haryana Former CM Bhupinder Singh Hooda) ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की जनता सर्वाधिक बेरोजगारी, घटती नौकरियां, कमरतोड़ महंगाई, बेकाबू अपराध जूझ रही है. वहीं, खेती में बढ़ती लागत और कर्ज समेत अलग-अलग समस्याओं प्रदेश के किसान परेशान हैं. मौजूदा सरकार का पूरा कार्यकाल विफलताओं से भरा पड़ा है. कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है. प्रदेश में बेरोजगारी रोज नए आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन युवाओं को पक्की नौकरी देने के बजाय सरकार कौशल निगम के नाम पर उनका शोषण कर रही है. बढ़ती बेरोजगारी के चलते लगातार अपराधों में भी इजाफा हो रहा है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मनोहर लाल खट्टर सरकार पर आरोप. (वीडियो)

उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों और समस्याओं को भी लगातार गठबंधन सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है. बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार ने किसानों को गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आसमान छू रही है. इसका लाभ देश व प्रदेश के किसानों को भी मिलना चाहिए. कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी किसानों के उत्पादन की इंपोर्ट-एक्सपोर्ट नीति पर मंथन हुआ था. इसमें फैसला लिया गया कि इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की नीतियां (Import-Export Policies in Haryana) किसान-हित को केंद्र में रखकर तय की जानी चाहिए. हुड्डा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली इस सरकार ने उसकी लागत और कर्ज को डबल कर दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा-व्यवस्था को लेकर बीजेपी-जेजेपी सरकार के उदासीन रवैया का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी हर कोई परेशान है. इसलिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने जनता के समक्ष जाने का निर्णय लिया है.



गौड़ संस्था की जमीन को लेकर भी बोले हुड्डा: वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था की जमीन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में यह जमीन संस्था को दी गई थी. मंत्रिमंडल ने पूरी प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया था. आज भी जमीन पर संस्था का ही अधिकार है.

ये भी पढ़ें: ओपी चौटाला के आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी पाए जाने पर जानें क्या बोले अजय चौटाला