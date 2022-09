करनाल: हरियाणा में फल-सब्जियों के दाम जारी हो गए (Fruits and Vegetables Price in Haryana) हैं. प्रदेश में हरी सब्जियों की कीमत में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में सब्जियों की महंगाई से आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ गया है. आलू प्याज, के दाम में फिलहाल सामान्य हैं लेकिन पालक, टमाटर, शिमला मिर्च, नींबू, मिर्च और तोरई के दाम तो आसमान पर हैं. इसके साथ साथ फलों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है





वहीं दूसरी ओर हरियाणा में फलों के दाम (Fruit Price In Haryana) में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फलों के दाम भी कुछ कम हो सकते हैं. इन दिनों मंडियों में फल सब्जियों की आवक में सुधार हो रहा है. लोकल सब्जियों के मंडी पहुंचने से और बाकी राज्यों से आवक पूर्ति होने से आम आदमी को हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन मांग अधिक होने के कारण दाम अभी उतने नहीं घटे हैं जितने होने चाहिए.

हरियाणा की मंडियों में धनिया, पालक, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां जो पहले से 80 रुपये से 100 रुपये प्रति किलो बिक रही थी वो अब 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो बिक रही (vegetable price in haryana) हैं. कुछ वक्त पहले लोगों की थालियों से गायब होने वाला टमाटर अब 60 रुपये प्रति किलो बिक (Tomato Price In Haryana) रहा है. ऐसे ही खीरा भी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है.

सब्जी दाम आलू 25 रुपये गोभी 50 रुपये टमाटर 60 रुपये प्याज 30 रुपये खीरा 40 रुपये बैंगन 35 रुपये लौकी 30 रुपये तोरई 50 रुपये करेला 50 रुपये नीबू 110 रुपये पालक 70 रुपये शिमला मिर्च 80 रुपये भिंडी 40 रुपये मिर्च 70 रुपये मटर 60 रुपये

हरियाणा में फलों के दाम में भी रोजाना बदल रही है. बाजार में केला, सेब, अनार समेत तमाम फलों की बिक्री काफी हो रही है. ताजा जारी कीमतों के मुताबिक हरियाणा में केला 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. वहीं सेब आज 80 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है. चलिए जानते हैं आज क्या हैं हरियाणा में फलों की कीमत