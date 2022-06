Civic Election in Haryana: 70.4% हुई वोटिंग, पलवल में मारपीट, कई जगह फर्जी मतदान, जानें अपडेट

हरियाणा में निकाय चुनाव (civic election in haryana) शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगरपरिषद और 28 नगरपालिका में कुल 18 लाख 39 हजार 455 मतदाता हैं. रात 8 बजे तक इनमें से 12 लाख 95 हजार 508 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल मतदान का 70.4 प्रतिशत है.

National Defense Academy: महिलाओं के पहले NDA बैच में सुडाना की बेटी 'शनन ढाका' रही अव्वल

भारतीय सेना में महिलाओं के पहले एनडीए (National Defense Academy) बैच में रोहतक के सुडाना गांव की बेटी शनन ढाका ने प्रथम रैंक हासिल कर जिले के साथ-साथ प्रदेश का नाम रोशन किया (Shanan Dhaka Of Rohtak Secured First Rank In NDA) है. पढ़ें पूरी खबर...

Petrol Diesel Rate in Haryana: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Rate in Haryana) नहीं हुआ है.

Weather Update of Haryana: आज भी बारिश के आसार, हरियाणा में 21 जून तक येलो अलर्ट जारी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 20 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया (Weather Update of Haryana) है. बारिश होने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसेगी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी.

अंबाला पुलिस ने नेपाल की नाबालिग लड़की का किया रेस्क्यू

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस के साथ मिलकर नेपाल की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया है. मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल का ही रहने वाला दिनेश मंडल पिछले महीने नाबालिग लड़की को नेपाल से भारत लेकर आया था.

साढौरा नगर पालिका चुनाव: 78.2% वोटिंग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान, 22 को नतीजे

साढौरा नगर पालिका चुनाव (sadhaura municipality election) के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव अधिकारी के मुताबिक साढ़ौरा में 78.2 फीसदी मतदाताओं ने वोट किया. इस दौरान चुनावी मैदान में उतरे चेयर पर्सन के 7 उम्मीदवारों और पार्षद के 42 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई.

Protest Against Agnipath Scheme: रोहतक में युवाओं का पैदल मार्च, सोमवार को करेंगे दिल्ली कूच

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है. रविवार को हिसार, भिवानी समेत अन्य क्षेत्रों से पैदल मार्च करते हुए युवा रोहतक (youth foot march in rohtak) पहुंचे. युवाओं ने अपने हाथ में योजना के विरोध में बैनर ले रखे थे. यहां पहुंचे युवाओं का आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने खुला समर्थन किया.

palwal city council election: पलवल में चेयरमैन और पार्षद पदों के लिए वोटिंग जारी, बारिश ने की वोटिंग की रफ्तार धीमी

पलवल नगर परिषद (palwal city council election) और होडल नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए सीधा चुनाव कराए जा रहे हैं. पलवल में 31 वार्डों के पार्षद व चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है तो वहीं होडल 21 वार्डों के पार्षद और चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है.

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड: आरोपी कल्याणी को दो दिन की पुलिस रिमांड

नेशनल शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या (sippy sidhu murder case) के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गा है.

Internet service suspended in Faridabad: इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारियों को हो रही परेशानी, ऑनलाइन पेमेंट ना होने से नुकसान

फरीदाबाद में हिंसा (Agnipath Protest in Haryana) के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई (internet service down in Faridabad) है. इंटरनेट बेंद होने से व्यापारियों और दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ग्राहकों को भी सामान खरीदने में समस्याएं आ रही है.

ये भी पढ़ें: Haryana civic elections: हांसी और बरवाला में मतदान जारी, मौसम खराब होने के बाद भी बूथों पर भीड़